Besétált a befagyott Balatonra egy fiatal férfi

A jégfelület rendkívül labilis volt, így a mély repedések és rianások miatt a rendőrök nem indulhattak el a férfi után, mert azzal a saját életüket is kockáztatták volna. A 23 éves fiatal végül a partról kapott instrukciókat követve, hosszú és veszélyes percek után kijutott a partra a kiszámíthatatlan Balaton jegéről. A hatóságok nem hagyták szó nélkül az életveszélyes manővert. A tiltott helyen tartózkodás miatt a helyszínen megbírságolták a férfit – írta a Police.hu.

Balaton jegéről kellett kimenteni egy férfit

Fotó: Police.hu

Várniuk kell a Balatonon sétálni vágyóknak

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság nyomatékosan figyelmeztet: a tó jegére lépni jelenleg szigorúan tilos és életveszélyes, mivel a jégréteg vastagsága és szilárdsága sehol sem éri el a biztonságos szintet. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy csak a legalább 10 centiméter vastag, tömör és mozdulatlan jégfelület tekinthető teherbírónak,

ám a jelenlegi olvadás és bizonytalan szerkezet miatt ez a feltétel nem teljesül.

Egyes szakaszokon már a Duna is elkezdett befagyni. Különösen veszélyesek a kikötők és a hajók veszteglőhelyei, ahol a jégre lépés nemcsak tilos, hanem a vízmélység miatt végzetes is lehet egy esetleges beszakadás esetén. A budapesti vízirendőrök arra kéri a lakosságot, hogy ne kockáztassák az életüket felelőtlen jégre lépéssel, és tartsák tiszteletben a tilalalmat.