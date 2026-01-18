Videón és fotókon a halálos őrület az 1-es úton: a balesetben három halott és egy életre megnyomorított ember

Folytatódik annak a megrázó közlekedési tragédiának a tárgyalása Tatabányán, amely 2025 januárjában az egész országot sokkolta. Az 1-es úti baleset három ember életét követelte, egy további sértett pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek egész életére kihatnak. A Kemma.hu számolt be a fejleményekről.

A halálos balesetben hárman meghaltak, egy személy élete végéig szenvedni fog egy drogos sofőr miatt

Fotó: László Krisztián tű. őrmester/Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság/Kemma

Az 1-es úti baleset előzményei

A vádirat szerint a 31 éves tatabányai férfi 2025. január 9-én 18 óra 22 perckor, borult időben, éjszakai látási viszonyok mellett vezette Mercedes típusú személygépkocsiját az 1-es főúton, Bicske felől Tata irányába. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a sofőr szervezetében kokain és marihuána is volt, vagyis kábítószer hatása alatt ült volán mögé.

Előtte, azonos irányban haladt a sértett által vezetett személygépkocsi három utassal. Az autóban ülők mindannyian használták a biztonsági övet, szabályosan közlekedtek.

Gyorshajtás és végzetes manőver Tatabánya határában

A vádlott Tatabánya határában előzési manőverbe kezdett, majd visszatért a saját forgalmi sávjába. Az előzést követően 125–135 kilométer/órás sebességgel haladt, miközben az előtte közlekedő jármű 60–70 kilométer/órával ment.

A vádlott későn észlelte a lassabban haladó autót, és balra kormányzással próbálta elkerülni az ütközést, azonban a Mercedes jobb első része a másik gépkocsi bal hátsó részének csapódott. Az ütközés következtében a vétlen jármű mintegy 180 fokkal megpördült, majd a vízelvezető árokba sodródott, ahol a hátsó részével betonfalnak ütközött.

A vádlott autója is irányíthatatlanná vált

A balesetet okozó jármű szintén megpördült, a szalagkorlátnak csapódott, majd a korlát mentén többször nekiütközve hátrafelé mozgott. A jobb első kereke kiszakadt, végül az autó visszasodródott az úttestre, ahol egy közvilágítási oszlopnak ütközött.

Három ember meghalt, egy sértett maradandóan megnyomorodott

A vétlen gépkocsit vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban életét vesztette. A jármű további két utasa szintén olyan súlyosan megsérült, hogy még a helyszínen meghaltak.