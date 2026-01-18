Videón és fotókon a halálos őrület az 1-es úton: a balesetben három halott és egy életre megnyomorított ember

Folytatódik annak a megrázó közlekedési tragédiának a tárgyalása Tatabányán, amely 2025 januárjában az egész országot sokkolta. Az 1-es úti baleset három ember életét követelte, egy további sértett pedig olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyek egész életére kihatnak. A Kemma.hu számolt be a fejleményekről.
Az 1-es úti baleset előzményei
A vádirat szerint a 31 éves tatabányai férfi 2025. január 9-én 18 óra 22 perckor, borult időben, éjszakai látási viszonyok mellett vezette Mercedes típusú személygépkocsiját az 1-es főúton, Bicske felől Tata irányába. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a sofőr szervezetében kokain és marihuána is volt, vagyis kábítószer hatása alatt ült volán mögé.
Előtte, azonos irányban haladt a sértett által vezetett személygépkocsi három utassal. Az autóban ülők mindannyian használták a biztonsági övet, szabályosan közlekedtek.
Gyorshajtás és végzetes manőver Tatabánya határában
A vádlott Tatabánya határában előzési manőverbe kezdett, majd visszatért a saját forgalmi sávjába. Az előzést követően 125–135 kilométer/órás sebességgel haladt, miközben az előtte közlekedő jármű 60–70 kilométer/órával ment.
A vádlott későn észlelte a lassabban haladó autót, és balra kormányzással próbálta elkerülni az ütközést, azonban a Mercedes jobb első része a másik gépkocsi bal hátsó részének csapódott. Az ütközés következtében a vétlen jármű mintegy 180 fokkal megpördült, majd a vízelvezető árokba sodródott, ahol a hátsó részével betonfalnak ütközött.
A vádlott autója is irányíthatatlanná vált
A balesetet okozó jármű szintén megpördült, a szalagkorlátnak csapódott, majd a korlát mentén többször nekiütközve hátrafelé mozgott. A jobb első kereke kiszakadt, végül az autó visszasodródott az úttestre, ahol egy közvilágítási oszlopnak ütközött.
Három ember meghalt, egy sértett maradandóan megnyomorodott
A vétlen gépkocsit vezető férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy később a kórházban életét vesztette. A jármű további két utasa szintén olyan súlyosan megsérült, hogy még a helyszínen meghaltak.
A jobb első ülésen utazó negyedik sértett léprepedést szenvedett, amely miatt a lépét műtéti úton el kellett távolítani. A lép hiánya maradandó fogyatékossággal és súlyos egészségromlással jár, a tényleges gyógyulási idő 6–8 hét volt, az életminőség romlása azonban végleges.
Tanúk és szakértők előtt folytatódik a bizonyítás
Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője korábban közölte: az ügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság a vádlott letartóztatását elrendelte, többek között a bűnismétlés veszélye miatt.
A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a Tatabányai Járásbíróságon január 22-én, csütörtökön tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik a tárgyalás. A tragédia helyszínén még napokkal később is törmelékek, alkatrészek és mécsesek emlékeztették az arra közlekedőket a halálos őrületre.
