Tömegszerencsétlenség a 42-es főúton: vádat emeltek a román sofőr ellen

Súlyos következményekkel járó közlekedési szerencsétlenség történt Hajdú-Bihar vármegyében, amelyben egyszerre több ember is megsérült. A baleset ügyében most újabb fordulat következett: a Debreceni Járási Ügyészség vádat emelt a vétkes sofőr ellen – írta meg a Bors.

A román sofőr figyelmetlenségének súlyos baleset lett a vége, amelyben tizenegy személy sérült meg

Fotó: Kálmánczhelyi Ákos/Magyarország Ügyészsége/ Bors

Hajnali baleset a 42-es főúton

A vádirat szerint a román állampolgárságú férfi 2025. április 4-én, hajnali 0 óra 45 perckor tehergépkocsival közlekedett a 42-es főúton Földes felől Berettyóújfalu irányába. A sofőr figyelmetlensége miatt áttért a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol szemből, szabályosan haladt egy kisbusz, amely utánfutót vontatott.

Hiába próbálta elkerülni az ütközést a kisbusz vezetője

A szemből érkező jármű vezetője észlelte a szabálytalanságot, és megpróbálta elkerülni az ütközést: balra kormányozta a kisbuszt, ám a manőver nem járt sikerrel. A tehergépkocsi nekiütközött a jobb első részének. A csattanás után a kisbusz és az utánfutó az úttest közepén állt meg, míg a teherautó a bal oldali útárokba csúszott.

Tizenegy sérült, jelentős anyagi kár

A nagy erejű ütközés következtében a kisbuszban utazók közül egy ember nyolc napon túl gyógyuló súlyos, további tíz személy pedig nyolc napon belül gyógyuló könnyebb sérülést szenvedett. A baleset során jelentős anyagi kár is keletkezett mindkét járműben.

Vádat emeltek, súlyos következmények várhatók

Az ügyészség álláspontja szerint a vádlott KRESZ-szabályszegő magatartása közvetlen okozati összefüggésben állt a történtekkel, és emiatt sérültek meg az utasok. A Debreceni Járási Ügyészség tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat a Debreceni Járásbíróságon.

Felfüggesztett fogház és az eltiltás is szóba került

Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás lefolytatása nélkül, büntetővégzéssel döntsön az ügyben. A vádirat szerint a beismerő vallomást tett vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását és a közúti járművezetéstől való határozott idejű eltiltást is indokoltnak tartják. Az ügyben a végső döntést a bíróság hozza majd meg.