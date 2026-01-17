Összeroncsolódtak az autók a 6-os főúton: súlyos ütközés Paks közelében – galériával

Szombat reggel két személyautó ütközött össze a 6-os főúton, a Dunaszentgyörgy és Paks közötti szakaszon. A 6-os főúti baleset a 119-es kilométernél történt, ahol az ütközés következtében jelentős fennakadások alakultak ki a forgalomban – figyelmeztett a Teol.hu.

Baleset a 6-os főúton

Fotó: Molnár Gyula/Teol.hu

6-os főúti baleset Dunaszentgyörgy és Paks között

Az elsődleges információk szerint a balesetben érintett személyautók az ütközés után részben az úttesten maradtak, ami azonnali beavatkozást tett szükségessé. A helyszínre érkező egységek biztosították a területet, miközben megkezdték a forgalom irányítását.

Az érintett szakaszon haladó járművek csak lassított tempóban tudtak közlekedni.

Forgalomkorlátozás lépett életbe a főúton

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt forgalomkorlátozást vezettek be a 6-os főút érintett szakaszán. A reggeli csúcsidőben ez jelentős torlódást okozott, a járművezetőknek hosszabb menetidővel kellett számolniuk.

Az arra haladóknak nem árt az óvatosság.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A hatóságok megkezdték a baleset körülményeinek tisztázását. Egyelőre nem érkezett hivatalos információ arról, hogy történt-e személyi sérülés, az útlezárás azonban a helyszínelés idejére mindenképpen indokolt volt.

Az Útinform folyamatosan frissíti a forgalmi helyzetről szóló adatokat. A balesetről készült helyszíni fotókat ITT tudja megtekinteni!

