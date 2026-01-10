Hírlevél
Rendkívüli

Itt a teljes névsor: mutatjuk a Fidesz jelöltjeit

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

halálos áldozat

Halálos áldozata és több súlyos sérültje is van a M1-esen történt tömegbalesetnek

Egy kamion és több személyautó ütközött össze Ács térségében az M1-esen. A baleset következtében a forgalom órákra megbénult, egy ember meghalt, ketten súlyosan megsérültek.
Halálos baleset bénította meg az M1-es autópályát szombaton, a Budapest felé vezető oldalon, Ács közelében. Egy kiépített tereléses szakaszon több jármű rohant egymásba: egy kamion, öt személyautó, valamint egy tréler, amelyet feltehetően az egyik kocsi vontatott – írta a Kisalföld.hu.

Az M1-esen történt baleset miatt a forgalmat több órára lezárták, a mentéshez mentőhelikopter is érkezett
Az M1-esen történt baleset miatt a forgalmat több órára lezárták, a mentéshez mentőhelikopter is érkezett
Fotó: Shutterstock/illusztráció

Halálos áldozata is van a tömegbalesetnek

A karambolban az egyik járműben két ember bennrekedt. A helyszínre érkező tűzoltók feszítővágóval és speciális hidraulikus eszközökkel dolgoztak azon, hogy ki tudják őket szabadítani. A mentésben a komáromi és tatabányai hivatásos egységek mellett ácsi önkormányzati és önkéntes tűzoltók is részt vettek, miközben több autót áramtalanítottak a további veszélyek elkerülése érdekében. A sérültek ellátása miatt mentőhelikopter is érkezett az autópályára. 

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a baleset egy ember életét követelte, egy férfi a helyszínen belehalt sérüléseibe. Egy körülbelül 50 éves férfit életveszélyes állapotban, súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba helikopterrel, míg egy 40 év körüli férfit szintén súlyos sérülésekkel vittek el mentőautóval. Két további férfi könnyebb sérüléseket szenvedett.

A mentés és a helyszínelés idejére az érintett autópálya-szakaszt teljes szélességében lezárták. A Budapest irányába tartó forgalmat órákon keresztül a 93-as, Bábolna felé vezető csomópontnál terelték le, jelentős torlódás alakult ki.

 

