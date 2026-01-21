Audi okozott frontális balesetet, a sofőr elmenekült

A Soproni Rendőrkapitányságra január 20-án, nem sokkal hat óra után érkezett riasztás egy különös cserbenhagyásos ügyben. Miután egy autó frontálisan ütközött egy másik kocsival, a balesetet okozó sofőr ahelyett, hogy segítséget nyújtott volna, egyszerűen elsétált a helyszínről – írta a Bors.

A baleset után elsétált a helyszínről a vétkes sofőr

Fotó: Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrség

Elsétált a baleset után

Súlyos frontális karambol ügyében indított eljárást a Soproni Rendőrkapitányság, miután egy eltiltott sofőr okozott frontális ütközést a 8647-es úton. Az elkövető egy kölcsönkapott Audival rántotta át a kormányt a szemközti sávba, ahol egy Volkswagennel ütközött, a vétlen autó az árokba borult, az Audi pedig megpördült az úttesten.

A balesetet okozó 30 éves fertőrákosi férfi ahelyett, hogy segített volna a bajbajutottakon, gyalog elmenekült a helyszínről.

A rendőrök a kamerafelvételek és tanúvallomások alapján gyorsan azonosították, a férfi pedig végül önként jelentkezett a kapitányságon. Beismerte, hogy érvényes jogosítvány nélkül, vezetéstől való eltiltás hatálya alatt ült a volán mögé.

A rendőrség segítségnyújtás elmulasztása és egyéb bűncselekmények gyanúja miatt őrizetbe vette a sofőrt, és kezdeményezte a letartóztatását.

