Hó az úton, autó az árokban, durvul az időjárás

Megbénult a forgalom a 83-as főúton Bakonyjákó és Farkasgyepű között, ahol egy elakadt kamion műszaki mentése miatt rendeltek el teljes útzárat. A környéken a rendőrök terelik a járműveket, miután a sűrű havazásban és a csúszós utakon több helyen is baleset nehezíti a közlekedést – írta a Veol.hu.

Árokba borult autó és elakadt kamion, balesetek sora történik a hó miatt

Fotó: Ajkamentők/Facebook

Baleseteket okoz a havazás

Veszprém vármegye útjain a tél vette át az uralmat: a szakadó hó és az erős szél miatt a hatóságok megtiltották a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók közlekedését a 8-as, a 82-es és a 83-as főúton. A kamionsofőröket arra kérik, hogy a pihenőhelyeken várják meg az időjárás jobbra fordulását, elkerülve ezzel a tömeges elakadásokat vagy a súlyosabb szerencsétlenségeket.

A Bakonyban már több mentőegységnek is akad dolga. Kolontár és Devecser között egy teherautó csúszott az árokba – itt szerencsére senki sem sérült meg –, Ajka térségében pedig a hivatásos tűzoltóknak kellett egy elakadt kamiont vontatókötéllel kiszabadítaniuk a hó fogságából. A katasztrófavédelem mindenkitől fokozott óvatosságot kér, hiszen az utakon a látási viszonyok és a tapadás is percről percre romlik.

Míg az utakon balesetek történnek, addig az angyalföldi gyilkosság miatt a rendőrség azonnal hajtóvadászatot indított, mivel a lakásban talált nyomok egyértelműen idegenkezűségre utaltak.