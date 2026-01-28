Tömegbaleset az M7-esen, zajlik a műszaki mentés

Összeütközött két személyautó és két kamion Székesfehérvárnál. A baleset az M7-es autópálya 59-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon történt – tájékoztatott szerda reggel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye alapján a Sonline.hu.

Súlyos baleset történt az M7-es sztrádán szerda délelőtt

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították a két személygépkocsit. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek, az autópálya érintett szakaszán forgalmi akadály van.

