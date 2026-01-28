Hírlevél
baleset

Tömegbaleset az M7-esen, zajlik a műszaki mentés

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Két autó és két kamion karambolozott. A baleset helyszínén a tűzoltók végzik a műszaki mentést, a társhatóságokat is riasztották.
Összeütközött két személyautó és két kamion Székesfehérvárnál. A baleset az M7-es autópálya 59-es kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon történt – tájékoztatott szerda reggel a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közleménye alapján a Sonline.hu

Súlyos baleset történt az M7-es sztrádán szerda délelőtt

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amely során áramtalanították a két személygépkocsit. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek, az autópálya érintett szakaszán forgalmi akadály van.

Brutális baleset Romániában 

Kedden délután egy Görögországból Franciaország felé tartó kisbusz frontálisan összeütközött egy kamionnal. A balesetben legalább 7 ember meghalt, további 3 súlyosan megsérült. A szörnyű tragédiáról kamerafelvétel készült, amelyet megtekinthet ITT.

 

