Olcsón megúszta a sofőr, aki volán mögé sem ülhetett volna, mégis megnyomorított egy embert

29 perce
Olvasási idő: 3 perc
Pénzbüntetésre ítélték azt a nagykanizsai férfit, aki orvosi tiltás és érvényes jogosítvány nélkül, epilepsziás rohama miatt okozott súlyos szerencsétlenséget. A felelőtlen sofőr utasa maradandó fogyatékosságot szenvedett a tragikus kimenetelű baleset következtében.
A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint egy korábban egészségügyi alkalmatlanság miatt eltiltott nagykanizsai férfi a tiltás ellenére is volán mögé ült, majd utassal a fedélzeten szenvedett epilepsziás rohamot menet közben. A sofőr rosszulléte miatt az autó irányíthatatlanná vált, a bekövetkező súlyos baleset során pedig a járműben tartózkodó másik személy életre szóló sérüléseket szerzett – írta az Index.hu.

mentő baleset
Egy életre szóló sérülést okozott utasának a balesetben (Illusztráció)
Megfizetett a balesetért

A férfi már gyermekkora óta küzdött betegségével, ami miatt 2023 júniusában hivatalosan is eltiltották a gépjárművezetéstől. A tiltás ellenére mégis édesanyja autójával indult útnak Nagykanizsán, ám menet közben rátört az epilepsziás roham és az irányíthatatlanná vált járművel előbb egy másik autónak ütközött, majd a szemközti sávon átvágódva egy fának csapódott.

Míg a vádlott könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, utasa élete végéig viselni fogja a becsapódás nyomait a szerzett maradandó fogyatékossága miatt. A Nagykanizsai Járásbíróság döntése értelmében a férfi 390 ezer forintos pénzbüntetést kapott és további két és fél évre eltiltották a közúti közlekedéstől.

Míg a nagykanizsai esetnél egy súlyos betegség és a felelőtlenség vezetett tragédiához, addig az M85-ös autóúton egy menekülő embercsempész szándékos manővere torkollott drámai borulásba.

 

