Olcsón megúszta a sofőr, aki volán mögé sem ülhetett volna, mégis megnyomorított egy embert

A Zalaegerszegi Törvényszék tájékoztatása szerint egy korábban egészségügyi alkalmatlanság miatt eltiltott nagykanizsai férfi a tiltás ellenére is volán mögé ült, majd utassal a fedélzeten szenvedett epilepsziás rohamot menet közben. A sofőr rosszulléte miatt az autó irányíthatatlanná vált, a bekövetkező súlyos baleset során pedig a járműben tartózkodó másik személy életre szóló sérüléseket szerzett – írta az Index.hu.

Egy életre szóló sérülést okozott utasának a balesetben (Illusztráció)

Fotó: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Megfizetett a balesetért

A férfi már gyermekkora óta küzdött betegségével, ami miatt 2023 júniusában hivatalosan is eltiltották a gépjárművezetéstől. A tiltás ellenére mégis édesanyja autójával indult útnak Nagykanizsán, ám menet közben rátört az epilepsziás roham és az irányíthatatlanná vált járművel előbb egy másik autónak ütközött, majd a szemközti sávon átvágódva egy fának csapódott.

Míg a vádlott könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet, utasa élete végéig viselni fogja a becsapódás nyomait a szerzett maradandó fogyatékossága miatt. A Nagykanizsai Járásbíróság döntése értelmében a férfi 390 ezer forintos pénzbüntetést kapott és további két és fél évre eltiltották a közúti közlekedéstől.

