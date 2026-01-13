Elképesztő, hova vezetett a targoncás férfi hanyagsága

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat a Ceglédi Járási Ügyészség egy targoncavezetőként dolgozó férfi ellen, aki nem tartotta be a szükséges biztonsági szabályokat, és emiatt súlyos munkahelyi balesetet okozott – áll az Ügyészség oldalán.

A balesetben felborult raklapok épp a nő lábára estek

Fotó: Ceglédi Járási Ügyészség

Targoncával okozott balesetet

A férfi 2021 márciusában egy albertirsai cégnél dolgozott, feladata a nyersanyagok mozgatása volt a raktárban. Egy betanított munkásként dolgozó nő éppen takarítani ment arra a területre, ahol a férfi a kukoricával megrakott raklapokat mozgatta. A targonca emelővilláját a raklap rövidebb, merevítő nélküli oldalára tette, így az nem volt stabil.

Nem adott hangjelzést, és nem ellenőrizte, hogy tartózkodik-e valaki a környéken. A raklapok emiatt felborultak, és a közelben álló nő lábára zuhantak, aki súlyos sérüléseket szenvedett.

Az ügyészség szerint, ha a férfi betartja a szabályokat, a baleset elkerülhető lett volna. A vádlott bűnösségéről várhatóan a Ceglédi Járásbíróság dönt majd.

