A jég beszakadt, mindenki tehetetlen volt, egy vendégmunkás ugrott az ötéves kislány után – videóval

Hajszálon múlt egy ötéves kislány élete Craiova egyik parkjában, amikor a gyermek a befagyott tó jeges vizébe esett. A baleset vasárnap történt, családi szánkózás közben, egyetlen óvatlan pillanatban – adta hírül a Maszol.
A craiovai jeges baleset drámai pillanatai
A kislány családjával szánkózott a parkban, amikor hirtelen a befagyott tó jegére szaladt. A jég beszakadt alatta, a gyermek pedig mintegy tíz méterre a parttól a fagyos vízbe zuhant. A jelenlévők azonnal segítséget hívtak, miközben a gyermek apja habozás nélkül utána ugrott – ám ő maga is elakadt a jeges vízben.
A 112-es segélyhívón riasztották a katasztrófavédelmet, de a mentés rendkívül nehéznek bizonyult.
Többen próbálták megmenteni, egy embernek sikerült
A Libertatea beszámolója szerint az apán kívül további öt férfi ment be a jeges vízbe, hogy megpróbálják elérni a gyermeket, ám a jég folyamatosan omlott, a hideg pedig gyorsan kimerítette a segítőket.
Végül egy ázsiai vendégmunkásnak sikerült eljutnia a kislányhoz. A férfi közel fél órán át tartotta a gyermeket a víz felszínén, miközben a saját testével védte a kihűléstől, egészen addig, amíg a tűzoltók ki nem húzták őket a partra.
Mindenkit kimentettek, senki sem sérült meg súlyosan
A mentés végül sikerrel zárult: a gyermeket és a hat felnőttet is kórházba szállították, de az orvosok szerint mindannyian jól vannak, életveszélyes sérülést senki nem szenvedett.
A történet gyorsan bejárta a közösségi médiát, ahol politikusok és közéleti szereplők is megszólaltak.
Közéleti elismerés a hősies tettért
Eugen Călinoiu megyei alprefektus közösségi oldalán így fogalmazott:
Saját életét kockáztatta, hogy egy román gyermeket megmentsen a haláltól. Az empátiának nincsenek határai.”
Teodor Sas helyi tanácsos nyilvánosan is megköszönte a férfi bátorságát, és hivatalos elismerést sürgetett.
Indiai vendégmunkás volt a megmentő
Lia Olguța Vasilescu, Craiova polgármestere vasárnap közölte: a gyermeket megmentő férfi indiai állampolgár, a neve Vipan Kumar, 47 éves és 2024 óta van Romániában, jelenleg egy építkezésen dolgozik.
A városvezetés bejelentette: Craiova díszpolgári címére terjesztik elő a férfit hősies cselekedetéért.
