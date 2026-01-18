A jég beszakadt, mindenki tehetetlen volt, egy vendégmunkás ugrott az ötéves kislány után – videóval

Hajszálon múlt egy ötéves kislány élete Craiova egyik parkjában, amikor a gyermek a befagyott tó jeges vizébe esett. A baleset vasárnap történt, családi szánkózás közben, egyetlen óvatlan pillanatban – adta hírül a Maszol.

Beszakadt a tó jege az ötéves kislány alatt a súlyos balesetben, egy vendégmunkás mentette meg az életét

Fotó: Dolj megyei katasztrófavédelem/Maszol

A craiovai jeges baleset drámai pillanatai

A kislány családjával szánkózott a parkban, amikor hirtelen a befagyott tó jegére szaladt. A jég beszakadt alatta, a gyermek pedig mintegy tíz méterre a parttól a fagyos vízbe zuhant. A jelenlévők azonnal segítséget hívtak, miközben a gyermek apja habozás nélkül utána ugrott – ám ő maga is elakadt a jeges vízben.

A 112-es segélyhívón riasztották a katasztrófavédelmet, de a mentés rendkívül nehéznek bizonyult.

Többen próbálták megmenteni, egy embernek sikerült

A Libertatea beszámolója szerint az apán kívül további öt férfi ment be a jeges vízbe, hogy megpróbálják elérni a gyermeket, ám a jég folyamatosan omlott, a hideg pedig gyorsan kimerítette a segítőket.

Végül egy ázsiai vendégmunkásnak sikerült eljutnia a kislányhoz. A férfi közel fél órán át tartotta a gyermeket a víz felszínén, miközben a saját testével védte a kihűléstől, egészen addig, amíg a tűzoltók ki nem húzták őket a partra.

Mindenkit kimentettek, senki sem sérült meg súlyosan

A mentés végül sikerrel zárult: a gyermeket és a hat felnőttet is kórházba szállították, de az orvosok szerint mindannyian jól vannak, életveszélyes sérülést senki nem szenvedett.

A történet gyorsan bejárta a közösségi médiát, ahol politikusok és közéleti szereplők is megszólaltak.

Közéleti elismerés a hősies tettért

Eugen Călinoiu megyei alprefektus közösségi oldalán így fogalmazott:



Saját életét kockáztatta, hogy egy román gyermeket megmentsen a haláltól. Az empátiának nincsenek határai.”

Teodor Sas helyi tanácsos nyilvánosan is megköszönte a férfi bátorságát, és hivatalos elismerést sürgetett.

Indiai vendégmunkás volt a megmentő

Lia Olguța Vasilescu, Craiova polgármestere vasárnap közölte: a gyermeket megmentő férfi indiai állampolgár, a neve Vipan Kumar, 47 éves és 2024 óta van Romániában, jelenleg egy építkezésen dolgozik.