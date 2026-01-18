Reggeli rémálom: a debreceni balesetben autók karamboloztak, egy busz is beléjük csapódott

Vasárnap reggel súlyos közlekedési fennakadás alakult ki Debrecen térségében, miután több jármű is összeütközött egy főúti szakaszon. A debreceni baleset a 481-es főút 4-es kilométerszelvényénél történt, ahol rövid időn belül teljes útlezárásra volt szükség.

Baleset Debrecennél, busz és két személyautó csapódott egymásba, sok a sérült

Fotó: Illusztráció (Facebook/Országos Mentőszolgálat)

A debreceni baleset részletei

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két személygépkocsi és egy autóbusz karambolozott eddig tisztázatlan körülmények között. Az ütközés következtében a járművek az úttesten maradtak, akadályozva a forgalmat, ezért azonnali beavatkozás vált szükségessé.

A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a debreceni hivatásos tűzoltók kezdték meg a műszaki mentést. A beavatkozás során áramtalanították a járműveket és biztosították a helyszínt – írja a Haon.hu.

Mentők a helyszínen, teljes útlezárás lépett életbe

A közlekedési balesethez mentők is érkeztek, úgy tudjuk, három ember megsérült. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket, de valamennyiüket ellátták a helyszínen.

Az ütközés miatt a 481-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték. Az útlezárás Debrecen környékén jelentős torlódást okozott, az autósoknak hosszabb menetidővel kellett számolniuk.

Vizsgálják a buszbaleset körülményeit

A rendőrség vizsgálja a buszbaleset pontos okait, valamint azt, hogy mi vezetett a járművek összeütközéséhez. A helyszínelés és a mentési munkálatok ideje alatt az útlezárás fennmarad, az újranyitás időpontjáról később adnak tájékoztatást.

