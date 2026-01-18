Roncsmező lett a főútból: frontális baleset Besenyőtelken

Vasárnap délután súlyos közlekedési baleset bénította meg Besenyőtelek belterületét, amikor két jármű frontálisan ütközött. A karambol a 33-as főút belterületi szakaszán, a Fő úton, a Kossuth Lajos utca közelében történt – számolt be róla a Heol.hu.

Frontális baleset a 33-ason, teljes útzárat vezettek be az érintett szakaszon

Fotó: Illusztráció/MTI/ Mihádák Zoltán

A besenyőtelki baleset körülményei

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött össze frontálisan, eddig tisztázatlan okokból. Az ütközés ereje jelentős volt, a járművek az úttesten maradtak, roncsok borították az érintett szakaszt.

A helyszínre riasztották a füzesabonyi hivatásos tűzoltókat, akik áramtalanították a járműveket, majd biztosították a baleseti helyszínt a további veszélyek elkerülése érdekében.

Teljes útlezárás a 33-as főúton

A frontális ütközés következtében a 33-as főút érintett belterületi szakaszát teljes szélességében lezárták. A forgalmat elterelték, Besenyőtelek központjában hosszabb ideig állt a közlekedés. Jelenleg hivatalos információ nem áll rendelkezésre a sérültek számáról és állapotáról.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott óvatossággal vezessenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.

