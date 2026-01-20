Durva frontális karambolt kaptak lencsevégre Nagykanizsán

Hét ember utazott abban a két autóban, amelyek kedd este csapódtak egymásnak frontálisan Nagykanizsán, a Dózsa György és a Hevesi Sándor utca találkozásánál. A helyszínre riasztott városi tűzoltók azonnal megkezdték a roncsok áramtalanítását, miközben a mentők is megérkeztek az érintettek ellátására. A hatóságok jelzése szerint az útszakaszon jelentős forgalmi akadályt képez a súlyos kimenetelű baleset, ezért a környéken közlekedőknek torlódásra kell számítaniuk – írta a Zaol.hu.

Két autó szenvedett balesetet

Fotó: Szakony Attila/Zaol

Kanyarodás közben történt a nagykanizsai baleset

Pál-Tóth Evelin rendőrszázados tájékoztatása szerint egy Opel és egy Suzuki ütközött össze, amikor az egyik sofőr kanyarodási manőverbe kezdett. Bár a roncsok látványa ijesztő volt, a szerencsének köszönhetően senki nem sérült meg a csattanásban, így a helyszínelés idején útlezárásra sem volt szükség a forgalmas csomópontban. A balesetről készült képeket ide kattintva tekintheti meg.

