Eső, csúszós út és frontális karambol, mentőhelikopter Dorogon – videó

Január 28-án, szerdán délután Dorogon egy frontális karambol történt, amelyben két gépkocsi ütközött. A baleset hírére a mentők, tűzoltók és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, akik biztosították a járműveket és ellátták a sérülteket. Az eset miatt a környéken ideiglenes forgalomkorlátozás lépett életbe – írta a Kemma.hu.

A dorogi balesethez sietett egy mentőhelikopter hogy gyorsabban dolgozzanak a sérültek ellátásán

Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A dorogi baleset körülményei

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Marosán Angelika rendőr százados elmondta, hogy a bejelentés 16 óra 35 perckor érkezett.

Egy 27 éves esztergomi férfi Ford típusú gépkocsijával a Köztársaság út felől a Hám Kálmán lakótelep irányába haladt, amikor a nedves útfelületen, a megengedett 30 km/óránál nagyobb sebességgel egy kanyarban megcsúszott és a szemből érkező Opel Astra Caravan-nal frontálisan ütközött.

A baleset során mindkét járműben tartózkodott egy-egy utas is. A sofőrök és az Opelben utazó személy könnyebben megsérült. A Ford hátsó ülésén utazó gyermek nem szenvedett komoly sérülést. Az esztergomi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a mentők pedig a sérültek ellátásáról gondoskodtak.

A Budapesti Autósokhoz egy eddig megerősítetlen információ is eljutott. A Ford utas oldali ülésén helyet foglaló fiatal nő, bár be volt kötve, gerincsérülést szenvedett. A beszámolók szerint őt mentőhelikopterrel Budapestre szállították további vizsgálatra és kezelésre. A mentők ezt az információt még nem erősítették meg.

Míg Dorogon a frontális baleset rázta fel a közlekedőket, Debrecenben a bíróság egy súlyos családi tragédia ügyében fog hozni ítéletet február 3-án. A vádlottat 14 év fegyházra ítéltek felesége megöléséért első fokon.