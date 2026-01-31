Eső, csúszós út és frontális karambol, mentőhelikopter Dorogon – videó

Hírlevél
58 perce
Olvasási idő: 4 perc
Szerdán délután súlyos közlekedési baleset történt Dorogon, a Bányász körönd közelében, ahol két személyautó ütközött frontálisan. A sérültek ellátására a baleset helyszínére egy mentőhelikoptert és a tűzoltókat is riasztották.
frontális balesetkomárom - esztergom vármegyei rendőr - főkapitányságmentőhelikopterkarambolautósokbalesetdorogcsúszós út

Január 28-án, szerdán délután Dorogon egy frontális karambol történt, amelyben két gépkocsi ütközött. A baleset hírére a mentők, tűzoltók és egy mentőhelikopter is a helyszínre érkezett, akik biztosították a járműveket és ellátták a sérülteket. Az eset miatt a környéken ideiglenes forgalomkorlátozás lépett életbe – írta a Kemma.hu.

A dorogi balesethez sietett egy mentőhelikopter hogy gyorsabban dolgozzanak a sérültek ellátásán
A dorogi balesethez sietett egy mentőhelikopter hogy gyorsabban dolgozzanak a sérültek ellátásán
Forrás: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A dorogi baleset körülményei

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Marosán Angelika rendőr százados elmondta, hogy a bejelentés 16 óra 35 perckor érkezett. 

Egy 27 éves esztergomi férfi Ford típusú gépkocsijával a Köztársaság út felől a Hám Kálmán lakótelep irányába haladt, amikor a nedves útfelületen, a megengedett 30 km/óránál nagyobb sebességgel egy kanyarban megcsúszott és a szemből érkező Opel Astra Caravan-nal frontálisan ütközött.

A baleset során mindkét járműben tartózkodott egy-egy utas is. A sofőrök és az Opelben utazó személy könnyebben megsérült. A Ford hátsó ülésén utazó gyermek nem szenvedett komoly sérülést. Az esztergomi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a mentők pedig a sérültek ellátásáról gondoskodtak.

A Budapesti Autósokhoz egy eddig megerősítetlen információ is eljutott. A Ford utas oldali ülésén helyet foglaló fiatal nő, bár be volt kötve, gerincsérülést szenvedett. A beszámolók szerint őt mentőhelikopterrel Budapestre szállították további vizsgálatra és kezelésre. A mentők ezt az információt még nem erősítették meg.

Míg Dorogon a frontális baleset rázta fel a közlekedőket, Debrecenben a bíróság egy súlyos családi tragédia ügyében fog hozni ítéletet február 3-án. A vádlottat 14 év fegyházra ítéltek felesége megöléséért első fokon.

 

