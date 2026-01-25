A neten vagánykodott a gyöngyösi balesetet okozó "BMW-s f*szagyerek", jól megjárta

Valóságos roncsderbit rendezett szombaton egy 21 éves sofőr Gyöngyösön, amikor fekete BMW-jével a Deák Ferenc utcában több várakozó autónak is nagy erővel nekirohant. A városi forgalomban elképesztő, közel 100 km/órás sebességgel száguldó fiatalember ámokfutása során bekövetkezett baleset után kiderült, hogy a férfi korábban is többször vétett már a közlekedési szabályok ellen – írta a Heol.hu.

A megengedett sebesség több, mint duplájával közélekedett a gyöngyösi baleset okozója

Fotó: Tények.hu

A tragédia előtti pillanatokról egy teherautó-sofőr is beszámolt, aki tehetetlenül nézte végig a fekete BMW elképesztő tempójú előzését. Elmondása szerint a luxusautó alig néhány másodperccel később rommá tört, miután közel százzal nekicsapódott három a parkoló kocsinak. A hatalmas erejű ütközés egy virágtartót is a levegőbe repített, az ámokfutó kocsi pedig szabályosan átszállt egy kisteherautó felett.

Médiában vagánykodott a gyöngyösi baleset okozója

A gyöngyösi ámokfutó esete jól példázza a felelőtlen közlekedés veszélyeit, hiszen a fiatal sofőr már

korábban is tudatosan kereste a veszélyt, amiről rendszeresen videókat is megosztott.

A 21 éves férfi közösségi médiás profilja valóságos tárháza a szabályszegéseknek. Korábban olyan felvételeket tett közzé, amelyeken:

200 km/óra feletti sebességgel száguldott autópályán;

Üvöltő zene mellett, nagy sebességgel sodródott ki körforgalmakból;

Egy alkalommal hajszál híján frontálisan ütközött egy szabályosan közlekedő autóval.

A szombati csattanó

A tragédiába torkolló szombati eset során a sofőr teljesen figyelmen kívül hagyta a lakott területre vonatkozó korlátozásokat. Míg az érintett útszakaszon 40 km/órás sebességkorlátozás volt érvényben, a BMW becsült sebessége elérte a 100 km/órát.

Az irányíthatatlanná vált jármű több parkoló autót rombolt össze, egy virágtartót a levegőbe repített és végül egy kisteherautón átrepülve állt meg.

Sérülések és hatósági intézkedés

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője megerősítette, hogy a baleset okozója könnyebb sérülésekkel úszta meg az ütközést. A fiatalembert stabil állapotban, váll- és karsérülésekkel szállították a közeli kórház sürgősségi osztályára.