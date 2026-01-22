Halál a kórház kapujában, esélye sem volt a gázolás áldozatának

Hírlevél
Egy autó elgázolt egy idős gyalogost Szombathely belvárosában közvetlenül a kórház bejáratának közelében. A sérült a baleset után a helyszínen életét vesztette, miután a mentőegységek hiába kísérelték meg az újraélesztést.
baleset áldozatidős nőéletét vesztettebalesetgázolásszombathelykórházaudi

Szombathely frekventált részén, a Markusovszky Lajos utcában a Sugár utca felől érkező Audi bal első részével elütött egy gyalogló idős nőt közvetlenül a kórházzal szemben. A baleset következtében az áldozat a helyszínen életét vesztette – írta a Vaol.hu.

A baleset helyszíne a Markusovszky Lajos utcában, ahol a rendőrség lezárta az útszakaszt
Fotó: Horváth Balázs/Vaol

A helyszínre kivonuló mentők hosszasan küzdöttek az életéért, de minden erőfeszítés ellenére az áldozat életét vesztette a helyszínen.

A rendőrség az érintett útszakaszt lezárta és szakértők bevonásával vizsgálják, hogy pontosan miként történhetett a tragédia. A környék forgalma emiatt ideiglenesen lassabban halad.

 

