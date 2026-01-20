Kedd reggel szörnyű baleset történt Kiskunfélegyháza és Jászszentlászló között. Egy kerékpárt toló nőt sodort el egy kisteherautó a ködös útszakaszon – írta a Baon.hu.

A helyszínen dolgozó rendőrök a tragikus baleset után Kiskunfélegyháza közelében

Fotó: Pozsgai Ákos

Halálos gázolás a ködben, baleset Kiskunfélegyháza mellett

A gyalogos a buszmegállóból próbált átkelni az úton, amikor a balról érkező járművet nem látta meg és az ütközés elkerülhetetlenné vált.

A kisteherautóban ketten ültek, de sem a sofőrje sem a másik utas nem sérült meg, viszont a nő súlyos sérüléseket szenvedett el és a helyszínre érkező mentők hiába próbálták újraéleszteni, az életét már nem tudták megmenteni.

A Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset pontos körülményeit, hogy kiderüljön, milyen tényezők vezettek a tragédiához.

