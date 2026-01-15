Samsung-gyár alkalmazottait szállító buszt ért halálos baleset

Tragédia történt Jászberény és Pusztamonostor között hétfő hajnalban. Egy autó frontálisan ütközött a jászfényszarui Samsung-üzembe tartó busszal. A baleset során az autó sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét már nem tudták megmenteni – írta az Index.hu.

Halálos balesetet szenvedett a Samsung-gyár busza (Illusztráció)

Fotó: Bozsó Katalin

Baleset után nem mentek kórházba

A beszámolók szerint a munkásokat egy mentesítő járattal már azelőtt elszállították a helyszínről, hogy a mentők megérkezhettek volna. Bár az utasok közül többen véreztek, és volt, aki sokkos állapotban remegett a gyártósor mellett,

érdemi orvosi vizsgálatra csak órákkal később, az üzemben került sor.

A vállalat közleménye szerint a döntést a -10 fokos extrém hideg indokolta, és mivel a helyszínen állításuk szerint senki nem kért azonnali ellátást, a dolgozókat a mögöttük haladó buszokra ültették át. A gyárba érkezve minden érintettet megvizsgált az ügyelet, végül három embert küldtek kórházba, de a vizsgálatok után őket is hazaengedték.

A cég hangsúlyozta, hogy munkatársaik testi és lelki épsége elsődleges, ezért azóta pszichológiai segítséget is biztosítanak a baleset túlélőinek.

Eközben Ausztriában egy sötét bűnügy sokkolja a közvéleményt: egy osztrák rendőr maga vezette el a kollégáit annak a nőnek a holttestéhez, akinek eltűnése mögött a gyanú szerint brutális gyilkosság áll.