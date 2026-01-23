Utánfutós Audi sofőrje vesztette életét az 55-ös főúton

Tragikus kimenetelű baleset történt az 55-ös főúton, Mórahalom térségében, a 17-es kilométerszelvénynél. A Délmagyar.hu információi szerint az utánfutót húzó Audi Szeged felé haladt, amikor egy balra ívelő kanyar után áttért a szemközti sávba, majd a buszmegálló melletti korlátot átszakította és az útszéli árokba csapódott.

Baleset Mórahalom közelében: árokba csapódott egy Audi

Fotó: Donka Ferenc/Délmagyar

A sofőr elhunyt a baleset helyszínén

A gépkocsi súlyosan sérült vezetőjéhez mentőhelikopter is érkezett, de hiába próbálták hosszasan újraéleszteni, az életét már nem tudták megmenteni. Az autó utasa azonban sérülés nélkül vészelte át a becsapódást. A mórahalmi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járművet, a baleset miatt az érintett szakaszon félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben. A rendőrség vizsgálja a pontos körülményeket.

