Teljes útzár a 4-es főúton: kamion és autó karambolozott – videó

Életét vesztette egy sofőr a 4-es főúton, miután Nyírtass térségében egy kamion és egy autó frontálisan egymásba rohant. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a hatóságok teljesen lezárták az érintett útszakaszt a tragikus kimenetelű baleset miatt – írta a Szon.hu.

Halálos baleset bénítja a forgalmat a 4-es főúton Fotó: Bozsó Katalin

Óvatosan vezessenek, kerüljék el a baleseteket

A tragédia helyszínére mentőhelikoptert is riasztottak, ám a roncsok közé szorult nő életéért hiába küzdöttek: az életmentők hosszas újraélesztési kísérlete ellenére a sérült a helyszínen elhunyt. Miközben a kisvárdai tűzoltók feszítővágóval emelték ki az áldozatot a szétroncsolódott autóból, a rendőrség teljes szélességében lezárta a 4-es főút Nyírtass közeli szakaszát.

A közlekedési nehézségek és a folyamatos hóesés miatt már az Operatív Törzs is összeült, hogy összehangolja a védekezést és garantálja az utak biztonságát a rendkívüli időjárási körülmények között.