Mentős szenvedett balesetet életmentés közben, továbbra is nagy a káosz a hó miatt

Az elmúlt 24 óra rendkívüli terhelést hozott az egész országban. Az Országos Mentőszolgálat rámutatott, hogy a baleset kockázata ugrásszerűen megnőtt a havazás és a csúszóssá vált utak miatt, ami egymást követő riasztásokhoz vezetett. Autók, kamionok és buszok akadtak el vagy sodródtak le az úttestről. A haváriahelyzet rövid idő alatt országos méretűvé vált.
Baleset balesetet követett a csúszós utakon
A hónedves utak miatt több helyen is irányíthatatlanná váltak a járművek. A tűzoltók országszerte vonultak műszaki mentésekhez. Volt, ahol kamion fordult keresztbe, máshol személyautókat kellett kivontatni az árokból. Sok esetben a közlekedők már nem tudtak időben reagálni.
Országos riasztási rekord: 4222 mentési feladat
A Országos Mentőszolgálat közlése szerint az
elmúlt 24 órában 4222 mentési feladatot
láttak el.
Ebből 1271 eset a fővárosban történt.
Bár a közlekedési balesetek száma az előző naphoz képest enyhén csökkent, az erős havazás új akadályokat teremtett. Sok helyen az esethelyszínek és a kórházak megközelítése is nehézségekbe ütközött.
Sérültek százai, bajba került mentők
A rendkívüli időjárás következményei súlyosak voltak. Országszerte mintegy 700 ember szenvedett traumás sérülést, többségük különböző balesetekben.
A mentőszolgálat dolgozóit sem kímélte a helyzet.
Egy mentőtechnikus szolgálat közben, a mentőautóból kiszállva elesett, és bokatörést szenvedett. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint az Operatív Törzs és a készenléti szervezetek közötti egyeztetés folyamatos. A következő órákban is fokozott készültség van érvényben.
Újabb balesetek veszélye fenyeget
Az előrejelzések szerint a helyzet továbbra is kockázatos. A HungaroMet Nonprofit Zrt. szerint keleten havazás, a Dunántúlon erős, helyenként viharos szél várható, ami hófúvásokat okozhat. A hatóságok arra kérnek mindenkit, csak indokolt esetben induljon útnak, mert a balesetveszély továbbra is magas.
Figyelem!
Szakemberek szerint csúszós útviszonyok mellett akár 15-20 százalékkal is megnőhet a féktávolság. A baleset most nem a véletlenen múlik – hanem egyetlen rossz döntésen.
Felkavaró felvételek, sorra bénulnak le az utak
Rövid idő alatt több riasztás is érkezett a hatóságokhoz, miután egymást érték a balesetek. Az országutak több szakaszon is veszélyessé váltak a romló időjárási viszonyok miatt, amelyek sérülésekhez és forgalmi akadályokhoz vezettek. A képekért és videóért kattintson ide!