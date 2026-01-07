Mentős szenvedett balesetet életmentés közben, továbbra is nagy a káosz a hó miatt

Az elmúlt 24 óra rendkívüli terhelést hozott az egész országban. Az Országos Mentőszolgálat rámutatott, hogy a baleset kockázata ugrásszerűen megnőtt a havazás és a csúszóssá vált utak miatt, ami egymást követő riasztásokhoz vezetett. Autók, kamionok és buszok akadtak el vagy sodródtak le az úttestről. A haváriahelyzet rövid idő alatt országos méretűvé vált.

Balesetek egymás hegyén-hátán, iszonyú a terhelés a mentőkön

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Baleset balesetet követett a csúszós utakon

A hónedves utak miatt több helyen is irányíthatatlanná váltak a járművek. A tűzoltók országszerte vonultak műszaki mentésekhez. Volt, ahol kamion fordult keresztbe, máshol személyautókat kellett kivontatni az árokból. Sok esetben a közlekedők már nem tudtak időben reagálni.

Országos riasztási rekord: 4222 mentési feladat

A Országos Mentőszolgálat közlése szerint az

elmúlt 24 órában 4222 mentési feladatot

láttak el.

Ebből 1271 eset a fővárosban történt.

Bár a közlekedési balesetek száma az előző naphoz képest enyhén csökkent, az erős havazás új akadályokat teremtett. Sok helyen az esethelyszínek és a kórházak megközelítése is nehézségekbe ütközött.

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Sérültek százai, bajba került mentők

A rendkívüli időjárás következményei súlyosak voltak. Országszerte mintegy 700 ember szenvedett traumás sérülést, többségük különböző balesetekben.

A mentőszolgálat dolgozóit sem kímélte a helyzet.

Egy mentőtechnikus szolgálat közben, a mentőautóból kiszállva elesett, és bokatörést szenvedett. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint az Operatív Törzs és a készenléti szervezetek közötti egyeztetés folyamatos. A következő órákban is fokozott készültség van érvényben.

Újabb balesetek veszélye fenyeget

Az előrejelzések szerint a helyzet továbbra is kockázatos. A HungaroMet Nonprofit Zrt. szerint keleten havazás, a Dunántúlon erős, helyenként viharos szél várható, ami hófúvásokat okozhat. A hatóságok arra kérnek mindenkit, csak indokolt esetben induljon útnak, mert a balesetveszély továbbra is magas.

Figyelem!

Szakemberek szerint csúszós útviszonyok mellett akár 15-20 százalékkal is megnőhet a féktávolság. A baleset most nem a véletlenen múlik – hanem egyetlen rossz döntésen.