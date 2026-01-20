Sokkoló baleset: beszakadt alattuk a jég, videón az Ipolyba zuhant lányok drámai mentése

Vasárnap délután következett be az a súlyos baleset, amely kis híján tragédiával végződött Szob közelében, az Ipoly folyó partján. Két kamaszlány a befagyottnak tűnő szakasz közelében tartózkodott, amikor a jég váratlanul beszakadt alattuk, és a fiatalok a dermesztően hideg vízbe zuhantak. A jeges sodrásban önerőből képtelenek voltak kijutni. A Nool.hu közzétette az esetről készült videót is.

Súlyos baleset az Ipolyon, beszakadt a jég a lányok alatt Fotó: Részlet a Tények videójából/Nool.hu

Baleset a jeges Ipolyon: segélykiáltások a fagyos vízből

A jeges víz azonnal sokkos állapotot idézett elő a lányoknál, akik kétségbeesetten kiabáltak segítségért. Szerencséjükre a közelben egy babakocsit toló édesapa tartózkodott, aki meghallotta a segélykiáltásokat.

A férfi azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, és késlekedés nélkül cselekedett.

Egy faág és gyors döntés mentette meg az életüket

Az apuka egy faágat ragadott, és a beszakadt jégen keresztül közelítette meg a lányokat. Egyesével húzta ki őket a szilárdabb jégre, így sikerült megakadályoznia, hogy a sodrás elsodorja őket. Ez a gyors döntés életmentőnek bizonyult.

Rendőrök és tűzoltók vették át a mentést

A riasztást követően a helyszínre érkeztek a tűzoltók és a rendőrség egységei. A két fiatalt száraz ruhába öltöztették, majd a mentőszolgálat munkatársai mentőautóba segítették őket.

A 13 és 15 éves lányokat kihűlés és sokk tüneteivel szállították kórházba, de szerencsére súlyos sérülést nem szenvedtek, és még aznap este hazatérhettek.

Rendőrségi reakció a mentés kapcsán

A történtekre reagálva a rendőrség is megerősítette, hogy az édesapa gyors és határozott fellépése nélkül nagy valószínűséggel tragédia történt volna.

Újra figyelmeztetnek: életveszélyes a befagyott folyó

A hatóságok ismét hangsúlyozták, hogy a befagyott folyók felszíne rendkívül csalóka. A jég vastagsága nem egyforma, különösen a sodrásos részeknél, ezért rálépni életveszélyes.

A mostani baleset is azt bizonyítja, hogy a jeges folyók még tapasztalt felnőttek számára is komoly kockázatot jelentenek.

A balesettel kapcsolatban megszólalt az Operatív Törzs is

Az Operatív Törzs hétfő reggeli sajtótájékoztatóján elhangzott: az országban elzárt út nincs, a közlekedés, az egészségügyi ellátás zavartalan. Beszámoltak arról is: egy civil segített két fiatal lányon, akik alatt beszakadt a jég az Ipoly folyón.