Kamionbaleset a 46-os főúton, négy embert szállítottak kórházba – videó

Hétfőn, nem sokkal dél előtt súlyos közlekedési baleset történt a 46‑os főúton, Gyomaendrőd határában, amikor egy tehergépjármű nekiütközött egy személyautónak, amely Mezőtúr felé haladt – írta a Beol.hu.

A baleset helyszíne a 46‑os főút gyomaendrődi szakaszán

Fotó: Dinya Magdolna/Beol.hu

Kórházba szállították a sérülteket a súlyos baleset után

Az ütközés ereje miatt a rendőrség az érintett útszakaszt teljesen lezárta és a közlekedést más útirányokba terelték, amíg tartott a helyszínelés és a mentési munkálatok.

A helyszínre több mentőegységet riasztottak, amelyek gyorsan intézkedtek.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint két embert súlyos, két másikat pedig könnyebb sérülésekkel vittek kórházba, további ellátásra.

