Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij csak egy feltétellel hajlandó békét kötni – Európa megdöbbent

Fontos

Itt van Orbán Viktor válasza a Zelenszkij-rezsim aljas és példátlan támadására

gyomaendrőd

Kamionbaleset a 46-os főúton, négy embert szállítottak kórházba – videó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Fotó: Dinya Magdolna/Beol.hu
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy kamion és egy személyautó frontálisan karambolozott Gyomaendrőd külterületén. A baleset következtében többen súlyosan megsérültek, a mentők négy embert kórházba szállítottak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
gyomaendrődmezőtúrsúlyos balesetmegsérültmentőrendőrségkórházszemélyautó

Hétfőn, nem sokkal dél előtt súlyos közlekedési baleset történt a 46‑os főúton, Gyomaendrőd határában, amikor egy tehergépjármű nekiütközött egy személyautónak, amely Mezőtúr felé haladt – írta a Beol.hu.

A baleset helyszíne a 46‑os főút gyomaendrődi szakaszán. A mentőautók és a rendőrség munkában, az út teljesen le van zárva.
A baleset helyszíne a 46‑os főút gyomaendrődi szakaszán
Fotó: Dinya Magdolna/Beol.hu

Kórházba szállították a sérülteket a súlyos baleset után

Az ütközés ereje miatt a rendőrség az érintett útszakaszt teljesen lezárta és a közlekedést más útirányokba terelték, amíg tartott a helyszínelés és a mentési munkálatok.

A helyszínre több mentőegységet riasztottak, amelyek gyorsan intézkedtek. 

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint két embert súlyos, két másikat pedig könnyebb sérülésekkel vittek kórházba, további ellátásra.

A közúti balesetek sokszor szörnyű kimenetelűek és a figyelmetlenség nagyban hozzájárul a tragédiákhoz. Ezért volt meglepő, amikor kiderült, hogy egy Gyöngyös felé tartó autóban került sor egy aktusra, amire egy férfi beszélte rá munkanélküli, kiszolgáltatott helyzetű nőismerősét. A férfi a szexuális szolgáltatásért kapott pénzt kábítószerre költötte, ellene emberkereskedelem és új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt emeltek vádat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!