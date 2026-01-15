Túlélte a balesetet, de tönkretette az életét a kocséri tragédia

Egy májusban történt brutális baleset után a túlélő férfi életét ma már a gyász határozza meg. A kocséri kettős tragédia egyik résztvevője elmondása szerint képtelen feldolgozni, hogy fiát, ifjabb Leventét és Attilát, a munkatársát is elveszítette az ütközésben. – írta a Borsonline.hu.

Levente fia és munkatársa életét vesztette a kocséri baleset során

Fotó: Nagy Tamás

Így él a túlélő a kocséri kettős baleset során

A tragédia Kőröstetétlen közelében történt, amikor egy személyautó ütközött egy mezőgazdasági kombájnnal. Az autót vezető Venczel Levente mellett ült a fia és egy másik dolgozó, akik a helyszínen életüket vesztették.

Levente azóta is azt érzi, hogy mindent elveszített és a gyász minden percét nehezen viseli.

A férfi elmondása szerint a mellette ülő fia a baleset után még húsz percig élt, de már nem tudtak kommunikálni egymással. A fiút a helyszínen veszítette el.

Azóta is képtelen vagyok feldolgozni a történteket.

Levente elmondta a Borsnak, milyen volt átélni a balesetet.

Minden nap várom haza a fiamat. Nagyon szerettem őt, mindent együtt csináltunk. Furcsa, de most épp azt érzem, amit annak idején Attila…

Attila volt az a családapa, aki a baleset előtt szinte napra pontosan egy évvel veszítette el 17 éves fiát, Dávidkát, aki rákban szenvedett. A férfit a gyász súlya alatt teljesen összetört.

Minden nap elmondta legalább háromszor, hogy nincs értelme az életének, nem akar élni a fia nélkül. Én mindig rászóltam, hogy ne mondja ezt, pedig nyilván szörnyű érzés lehetett neki Dávidka elvesztése. Aztán milyen az élet? Épp ugyan ez történik meg velem is! A fiam meghalt a baleset során… Azóta minden nap meg akarok halni, képtelen vagyok elfogadni, hogy többé nem jön haza….”

Elsődleges megállapítás szerint a baleset elkerülhető lett volna, ha Levente lassabban hajt, és így kívül marad a kombájn útjából. A férfi szerint viszont a kombájn hirtelen fordult elé az úton.

Levente a helyszínen gyászolta fiát, aki a balesetben veszett el

Fotó: Bors olvasói

A tragédia nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is tönkretette a családot. A biztosító 86 millió forintot követel Leventétől, ami azóta is hatalmas terhet jelent számukra. Most attól tart a férfi, hogy anyagi csődbe kerülhetnek, miközben a veszteség fájdalma mit sem enyhült.