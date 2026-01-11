Kombájnnal ütköztek, az egyetlen túlélő belerokkant fia elvesztésébe

Május 8-án Kőröstetétlen közelében egy autó összeütközött egy kombájnnal, két ember életét követelve. A 56 éves Venczel Levente vezette a kocsit, mellette a 33 éves fia ült, hátul pedig Attila, aki több gyermek édesapja volt. A baleset után csak Levente maradt életben, azóta minden pillanatban a fiára gondol – írta a Borsonline.hu

A baleset során Leventéék egy kombájnnal ütköztek

Fotó: Nagy Tamás

Csak az apa élte túl a halálos balesetet

Levente a baleset napján Budapestre tartott kollégájával és fiával, amikor a tragédia megtörtént.

Nagyon hirtelen történt minden, nem is tudom, mikor bukkant fel a kombájn. A földútról fordulhatott ki, mert szemből nem láttam érkezni. Szinte az én sávomban haladt. Én próbáltam elmenni mellette, még le is húzódtam. Ennek a nyomai látszódtak is a füvön, de ez nem volt elég, mert oldalról belénk jött. Az én oldalamat találta el a kombájn. A kombájnon lévő, előre álló, hegyes vasak beleakadtak az autóba. Pont a fejem mellett jött be a vas, engem az üléssel együtt hátra is lökött. Ráfordított minket a vágóasztalra, majd haladt tovább és betolt minket az árokba. A baleset után én még magamnál voltam....”

– mondta el a Borsnak Levente. A hátsó ülésen ülő Attila az ütközésben azonnal meghalt, a a sofőr fia azonban még húsz percig élt.

A fiamat egyszer láttam még, meg is fogtam őt. Kérdeztem, hogy van, de nem tudott szólni, csak bólintott. De még életben volt! Ezután elájultam

– mesélte az összetört édesapa.

A férfi is életveszélyes sérüléseket szenvedett. Elvesztette az ujját, összetört bordái átszúrták a tüdejét, és jelentős mennyiségű vért vesztett. Újra kellett éleszteni, majd mesterséges altatásba került. Amikor egy héttel később felébredt, az első dolga az volt, hogy fiát keresse.

Összeomlottam, amikor kiderült, hogy nincs többé. Minden nap várom haza őt. Nem is tudtam elbúcsúzni tőle.

– zárta sorait a gyászoló férfi. A család semmi mást nem akart, csak hogy kiderüljön az igazság. Leventét hozták ki hibásnak, mondván, ha lassabban halad, a tragédia nem történik meg, ő azonban állítja, nem ő volt a felelős. Kérték a kamerafelvételek visszanézését, hogy pontosan honnan érkezett a kombájn, de ezt nem tették meg. A gépen nem volt világítás, ráadásul kiderült, hogy a vezetőnek nem volt gépkezelői engedélye sem.