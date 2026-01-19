Hátborzongató felvétel került nyilvánosságra az M1-es autópályáról, ahol egy súlyos közlekedési baleset után több autós megállás nélkül elhajtott, miközben egy felborult járműben emberek rekedtek – írta a Kemma.hu.
Cserbenhagyásos baleset az M1-esen: simán elhajtott a kisbusz
Hat napja, január 13-án reggel történt a baleset Hegyeshalomnál. Egy autó ismeretlen okokból a szalagkorlátnak csapódott, majd egy furgon is balesetet szenvedett és oldalára borulva a külső sávban kötött ki. A térfigyelő kamerás felvétel tanúsága szerint egyes autósokat csak centiméterek választottak el a tragédiától.
Egy kamionsofőr gyors reakciója még megakadályozta a láncbalesetet viszont ami ezután következett, arra nehéz magyarázatot találni. Több járművezető lassítás nélkül kerülte ki a roncsot, hiába látszott, hogy a felborult furgonban ebben vannak. A helyszínre még akkor nem érkezett meg a segítség.
A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) közzétett videójával egyértelmű tanulságot fogalmaztak meg.
Baleset esetén megállni nem opció, hanem kötelesség!
Az elsőként érkezők felelőssége a segélyhívás, a helyszín biztosítása és az alapvető segítségnyújtás.
A hatályos jogszabályok szerint a segítségnyújtás elmulasztása büntetőjogi következményekkel jár, különösen akkor, ha a sérültek életveszélyben vannak.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyetlen megállás, egyetlen telefonhívás emberéleteket menthet. A történetnek szerencsére nem lett halálos áldozata, és akadtak olyan autósok is, akik végül megálltak és segítettek. Ők mutattak példát arra, hogyan kellene viselkedni egy ilyen helyzetben.
Fontos!
A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény. Súlyosabb esetben börtön is lehet a vége.
Kivétel csak akkor van:
- ha már van megfelelő segítség,
- te magad is sérült vagy,
- a segítség életveszélyes lenne számodra.
Mit kell tenni balesetnél?
- Állj meg biztonságos helyen, ne okozz újabb veszélyt
- Vegyél fel láthatósági mellényt
- Hívd a 112-t, és mondd el:
- hol vagy (km-szelvény, irány),
- mi történt,
- hány sérült van,
- ki tudtak-e szállni,
- milyen állapotban vannak,
- folyik-e üzemanyag vagy más anyag