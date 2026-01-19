Hátborzongató felvétel került nyilvánosságra az M1-es autópályáról, ahol egy súlyos közlekedési baleset után több autós megállás nélkül elhajtott, miközben egy felborult járműben emberek rekedtek – írta a Kemma.hu.

A baleset után percekig nem érkezett segítség, több járművezető továbbhajtott a helyszín mellett

Forrás: MKIF/Facebook

Cserbenhagyásos baleset az M1-esen: simán elhajtott a kisbusz

Hat napja, január 13-án reggel történt a baleset Hegyeshalomnál. Egy autó ismeretlen okokból a szalagkorlátnak csapódott, majd egy furgon is balesetet szenvedett és oldalára borulva a külső sávban kötött ki. A térfigyelő kamerás felvétel tanúsága szerint egyes autósokat csak centiméterek választottak el a tragédiától.

Egy kamionsofőr gyors reakciója még megakadályozta a láncbalesetet viszont ami ezután következett, arra nehéz magyarázatot találni. Több járművezető lassítás nélkül kerülte ki a roncsot, hiába látszott, hogy a felborult furgonban ebben vannak. A helyszínre még akkor nem érkezett meg a segítség.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) közzétett videójával egyértelmű tanulságot fogalmaztak meg.

Baleset esetén megállni nem opció, hanem kötelesség!

Az elsőként érkezők felelőssége a segélyhívás, a helyszín biztosítása és az alapvető segítségnyújtás.

A hatályos jogszabályok szerint a segítségnyújtás elmulasztása büntetőjogi következményekkel jár, különösen akkor, ha a sérültek életveszélyben vannak.

A szakemberek hangsúlyozzák, hogy egyetlen megállás, egyetlen telefonhívás emberéleteket menthet. A történetnek szerencsére nem lett halálos áldozata, és akadtak olyan autósok is, akik végül megálltak és segítettek. Ők mutattak példát arra, hogyan kellene viselkedni egy ilyen helyzetben.

Fontos! A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény. Súlyosabb esetben börtön is lehet a vége. Kivétel csak akkor van: ha már van megfelelő segítség,

te magad is sérült vagy,

a segítség életveszélyes lenne számodra.

Mit kell tenni balesetnél?

Állj meg biztonságos helyen, ne okozz újabb veszélyt

Vegyél fel láthatósági mellényt

Hívd a 112-t, és mondd el: