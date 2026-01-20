Jeges pokollá vált az M3-as: roncsok között araszoltak az autók a baleset miatt – videóval

Kedd reggel történt közlekedési baleset az M3-as autópálya Mezőkövesd térségében, amely jelentősen akadályozza a forgalmat. Az M3-as baleset a Budapest felé vezető oldalon következett be. Ahogy a Heol.hu írja, egy személygépkocsi által vontatott autószállító tréler szakadt le, majd egy másik járműnek ütközött. A mentési munkálatok a délelőtti órákban is folytatódtak, a forgalom csak korlátozottan halad.

Jeges pokol az M3-ason, durva baleset lassítja a forgalmat Fotó: Hajdú Tamás/Facebook/Heol

M3-as baleset Mezőkövesdnél: leszakadt a tréler

A hatóságok tájékoztatása szerint a tréler leválása után az úttesten maradt, ami azonnali beavatkozást tett szükségessé. A balesetben érintett személyautó eleje súlyosan megrongálódott, a helyszínen készült felvételeken jól láthatók az összetört roncsok.

A baleset körülményeit nehezítette, hogy az érintett szakaszon csúszós burkolat és jeges felület alakult ki.

Csak a leállósávon halad a forgalom

A baleset miatt mind a belső, mind a külső sávot lezárták, az érintett sztrádaszakaszon a járművek kizárólag a leállósávon tudnak haladni. Ez rövid idő alatt komoly forgalmi akadályt és torlódást okozott a Budapest felé tartó oldalon.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek.

Műszaki mentést végeznek a tűzoltók

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a helyszínen a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A szakemberek a sérült járművek eltávolításán és az útpálya megtisztításán dolgoznak.

A beavatkozás ideje alatt a forgalomkorlátozás fennmarad.

Fokozott óvatosságra figyelmeztetnek

A rendkívül hideg időjárás miatt több helyen jeges út és korlátozott látási viszonyok nehezítik a közlekedést. A hatóságok hangsúlyozták: a téli körülmények között különösen fontos a megfelelő sebesség megválasztása és a nagyobb követési távolság betartása.

Az M3-as baleset ismét rámutatott arra, hogy a csúszós útfelület egy pillanat alatt komoly veszélyhelyzetet idézhet elő.

Tömegbaleset az M1-esen: tűzoltók emelték ki az embereket a roncsokból, nyolcan sérültek meg

Hatalmas baleset történt az éjszaka folyamán az M1-es autópályán, ahol percek alatt teljes káosz alakult ki. A tömegbaleset során négy személyautó és egy kamion ütközött össze, három embert pedig a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk az összeroncsolódott járművekből. Ide kattintson a részletekért!