Brutális baleset az M3-ason, lezárták az egyik lehajtót

Komoly fennakadást okozott egy kamionos incidens csütörtökön az M3-as autópálya egyik forgalmas csomópontján – írja a Bors. A baleset következtében a hatóságok kénytelenek voltak lezárni az érintett lehajtót a mentés és a helyszínelés idejére.
Baleset az M3-on: megcsúszott a nyerges vontató
Egy kamion a 4-es főút a 267-es kilométerszelvénynél – a téli útviszonyok miatt – megcsúszott, és a szalagkorlátnak csapódott. Az ütközés ereje miatt a mozgásképtelenné vált. A baleset az M3-as autópálya Vásárosnamény irányába vezető felhajtóján történt. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, ami jelentős dugót okozott.
Tűzoltók végezték a mentést
A helyszínre hivatásos tűzoltók érkeztek, akik biztosították a területet és megkezdték a műszaki mentést. A munkálatokatk a Katasztrófavédelem irányítása alatt végezték.
A hatóságok arra kérték az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.
Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hivatalos információ, az eset körülményeit még vizsgálják.
