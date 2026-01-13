Brutális baleset az M3-ason, lezárták az egyik lehajtót

Komoly fennakadást okozott egy kamionos incidens csütörtökön az M3-as autópálya egyik forgalmas csomópontján – írja a Bors. A baleset következtében a hatóságok kénytelenek voltak lezárni az érintett lehajtót a mentés és a helyszínelés idejére.

Kamion csapódott a szalagkorlátba, az M3 -on, teljes útzárat vezettek be az érintett szakaszon a baleset miatt Fotó: Illusztráció: (Adem Percem/Pexels)

Baleset az M3-on: megcsúszott a nyerges vontató

Egy kamion a 4-es főút a 267-es kilométerszelvénynél – a téli útviszonyok miatt – megcsúszott, és a szalagkorlátnak csapódott. Az ütközés ereje miatt a mozgásképtelenné vált. A baleset az M3-as autópálya Vásárosnamény irányába vezető felhajtóján történt. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére az érintett szakaszt teljes szélességében lezárták, ami jelentős dugót okozott.

Tűzoltók végezték a mentést

A helyszínre hivatásos tűzoltók érkeztek, akik biztosították a területet és megkezdték a műszaki mentést. A munkálatokatk a Katasztrófavédelem irányítása alatt végezték.

A hatóságok arra kérték az autósokat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalat.

Személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hivatalos információ, az eset körülményeit még vizsgálják.

