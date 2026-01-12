Videón, ahogy egy kukásautó áttörte a betonelválasztót az M3-ason

Szerencsétlenség történt péntek hajnalban az M3-as autópálya Budapestről kivezető szakaszán a XV. kerület közelében. A baleset során egy kukáskocsi áttörte a betonelválasztó elemeket és a szemközti sávba csúszott át.
Fedélzeti kamera örökítette meg a péntek hajnali balesetet, amikor egy kukáskocsi kisodródott és felborult egy másik autó miatt. A szemétszállító jármű áttörte a betonelválasztó elemeket, majd a szemközti sávba csúszott. – írta a Borsonline.hu.
Videó a péntek hajnali balesetről a XV. kerület közelében
A kukásautó személyzetének egyik tagja súlyosan megsérült, munkatársai könnyebb sérülésekkel megúszták a borulást.
Hétfő reggel tragikus karambol történt a 32-es főúton, Pusztamonostor és Jászberény között. A buszbaleset során egy autó megcsúszott és egy munkásokat szállító autóbusszal ütközött.
