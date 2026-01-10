Ezért nem szabad kiszállni a kocsiból az autópályán: több jármű is elütött egy nőt az M6-oson

Elképesztő baleset történt szombaton dél körül az M6-oson Himesháza közelében, ahol a Budapest felé vezető oldalt lezárták – adta hírül a Bama.hu.

Akkor történhetett a halálos baleset, amikor a szerencsétlenül járt nő kiszállt az autójából (illusztráció)

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Halálos baleset történhetett az M6-oson

A halálos baleset kiindulópontja az volt, hogy egy sofőr a szalagkorlátnak ütközött a Budapest felé vezető oldalon a 180. és 181. kilométer között. Az autóból ezután kiszállt egy nő, hogy összeszedje a törmelékeket az útról.

Ekkor ütötte el egy személygépkocsi, majd egy autószállító kamion is. Sajtóinformációk szerint a nő emiatt a helyszínen szörnyethalt. A Bama.hu az ügy kapcsán egyelőre a mentők válaszára vár. Eközben a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a balesettel kapcsolatos információkat, ám azt egyelőre nem, egy elhunyt-e a balesetet szenvedett jármű sofőrje.

Az érintett autópálya-szakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították Mohács és Véménd között. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

