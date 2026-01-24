Leborotválta a Volkswagen oldalát a szemből jövő autó – helyszíni képek

Péntek délután halálos baleset történt Nagykőrös környékén – számolt be róla a Baon.hu az Országos Mentőszolgálat információira hivatkozva. A katasztrófavédelem szerint a ceglédi és a kecskeméti tűzoltók vonultak a helyszínre, áramtalanították a járműveket, és feszítővágóval két embert szabadítottak ki az egyik autóból.

Egy nő a baleset következtében a helyszínen meghalt

Forrás: Donka Ferenc / MTI

Halálos áldozata is van a balesetnek

A mentők több egységgel érkeztek, és elkezdték a sérültek ellátását. Egy férfit és egy nőt stabil állapotban szállítottak kórházba, míg egy 40 év körüli nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

Szerda hajnalban hasonló tragikus baleset rendítette meg a fél országot, amikor a Nyerő Páros sztárja, Jákli Mónika autójával egy balkanyarban letért az útról, és nagy sebességgel a fák közé csapódott. A fitneszmodell autója gyakorlatilag kettészakadt, a sztár életét pedig a kiérkező mentők hosszas munkája sem tudta megmenteni.