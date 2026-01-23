Hírlevél
Balesetet szenvedett egy Nyírbátorban landoló mentőhelikopter – videó

Kisebb szerencsétlenség történt Nyírbátorban pénteken reggel. Egy kisgyermekhez mentőt és mentőhelikoptert is riasztottak, ám a légijármű egy út mellett szállt le, ahol közel voltak az épületek és a növényzet is és kisebb balesetet szenvedett. A gép rotorjai bedaráltak egy közlekedési táblát, az esetről videó is készült.
balesetnyírbátorOrszágos Mentőszolgálatmentőhelikopterhelikopteromsz

Pénteken délelőtt egy mentőhelikopter landolt Nyírbátor belvárosában. A szemtanúk szerint egy gyermek súlyos állapotba került és a mentőautó mellett helikoptert is riasztottak a helyszínre. Az Origo kérdésekkel fordult az Országos Mentőszolgálathoz (OMSZ), hogy kiderüljön, pontosan mi történt. Ám az a helyszínen készült felvételek szerint biztos, hogy a landoló mentőhelikopter kisebb balesetet szenvedett – írja a Szon.hu.

Az épületek és a fák gyűrűjében, Nyírbátorban leszálló helikopter kisebb balesetet szenvedett, ami miatt kivonták a forgalomból
Fotó: Flajsz Péter/24 Óra/Kemma.hu

Balesetezett a mentőhelikopter

Bár a járműnek a képek tanúsága szerint nem esett komoly baja, a felvétel mégis látványosnak mondható. A felvétel elején egy járókelő elesett a feje fölött alacsonyan áthaladó helikopter miatt, ám az nem világos, hogy csak elszédült bámészkodás közben, vagy esetleg a menetszél sodorta le a lábáról.

Ezt követően a jármű az úttesten landolt, ahol közel voltak a környező fák. Az Országos Mentőszolgálat Origónak küldött válasza szerint

A mentőket egy eszméletlen kisfiúhoz riasztották ma 10 óra után néhány perccel Nyírbátorba”

– válaszolták.

Az OMSZ kiemelte: a legközelebbi mentőegység 5 perc alatt a helyszínen volt, majd mentőtiszti kocsi és mentőhelikopter is érkezett. 

Mint írták, 

a helikopter forgószárnya leszállás közben egy közlekedési jelzőtáblának ütközött, mely során személyi sérülés nem történt. Közben a kisfiú visszanyerte eszméletét, stabil, javuló, lázgörcs utáni állapotban szállították mentőautóval sürgősségi osztályra, így a mentőhelikopterre a kórházba szállítás során nem volt szükség. 

A szolgálat hozzátette: a helikopter további vizsgálatig nem üzemképes, az érintett hatóságok – Közlekedés Biztonsági Szervezet, Építési és Közlekedési Minisztérium Légügyi Felügyeleti Hatósági Főosztálya – a helyszíni vizsgálatot megkezdték. A tartalék helikopter beállításával a légimentési ellátás folytonossága biztosított. 

 

