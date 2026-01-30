Szörnyű buszbaleset Orosházán – nyolc utas kórházban

Nem indult jól a péntek reggel azoknak, akik Orosháza és Nagyszénás között utaztak. Egy baleset miatt mentők, rendőrök és tűzoltók lepték el az országutat. A kora hajnali órákban egy autóbusz az árokban kötött ki, miután megcsúszott a vizes, csúszós úton – írta a Beol.hu.

Csúszós úton történt a baleset

Fotó: Beol.hu

A buszon nagyjából tizenöten utaztak, közülük nyolcan könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket kórházba szállították kivizsgálásra.

A baleset a rossz időjárási viszonyok miatt történt

A helyszínen dolgozó egységek gyorsan intézkedtek, a sérülteket ellátták, a forgalmat pedig félpályán engedték. A busz orral az árok bozótos részébe fúródott, így az eltávolítása sem ment egyik percről a másikra.

Reggel hét óra után végül feloldották a forgalomkorlátozást, ám a munka ekkor még korántsem ért véget. Autómentők dolgoztak a helyszínen, hogy kiemeljék a megsérült járművet az árokból, miközben a rendőrség megkezdte a körülmények vizsgálatát.

Szerencsére a sérülések nem bizonyultak súlyosnak.

Néhány nappal ezelőtt pedig egy másik szerencsétlen baleset is történt, amely tragédiával végződött: ötéves kisfiút gázoltak halálra.