Ne vedd félvállról az ónos esőt! – hátborzongató képek mutatják az újabb súlyos balesetet

Rendkívüli

Elég volt néhány csúszós méter ahhoz, hogy egy autó irányíthatatlanná váljon a téli úton. A baleset az ónos eső után történt, a helyszínről érkező képek pedig világosan mutatják, milyen kiszámíthatatlan veszélyt jelentenek ilyenkor az utak.
balesetfelborultónos esőárokutastűzoltókmentő

Újabb riasztó képeket hozott nyilvánosságra a Feol.hu a durva közúti incidensről, amely ismét figyelmezteti az autósokat a csúszós utak veszélyeire. A baleset Fejér vármegyében történt, ahol az ónos eső miatt egy személyautó megcsúszott és a tetejére borult.

baleset
Újabb súlyos baleset az ónos esőben
Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság/Feol.hu

A baleset az ónos eső miatt történt

A történtek Kajászó térségében zajlottak csütörtök délután, közvetlenül azután, hogy az ónos csapadék tükörsimává változtatta az úttestet. A jármű egy 

pillanat alatt elveszítette a tapadást, majd irányíthatatlanná vált és felborult. 

A helyszínről érkező első információk szerint felmerült annak a gyanúja, hogy az autó egyik utasa beszorult a roncsba, ezért azonnal több egységet riasztottak.

Teljes készültségben vonultak a mentőegységek

A riasztást követően a Váli Önkormányzati Tűzoltóság mellett a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat egységei is elindultak a helyszínre, felkészülve egy esetleges műszaki mentésre. A csúszós útviszonyok miatt a beavatkozás önmagában is fokozott kockázattal járt.

Végül elmaradt a legrosszabb forgatókönyv

Szerencsére a kezdeti aggodalmak nem igazolódtak be. Mire a mentőegységek kiérkeztek, az autó utasa önerőből, külső segítség nélkül el tudta hagyni a járművet. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszíni vizsgálatok után senkit nem kellett kórházba szállítani, így a baleset személyi sérülés nélkül zárult.

baleset
Riasztották a mentőszolgálatot is
Fotó: Váli Önkormányzati Tűzoltóság/Feol.hu

Több helyen is gondot okozott a csúszós út

A kajászói borulás nem volt elszigetelt eset. Az elmúlt napokban több vármegyei útszakaszon is hasonló helyzet alakult ki: volt, ahol hófúvás, máshol az ónos eső tette próbára a sofőröket. 

Tűzoltói beavatkozásra volt szükség Csákvár és Székesfehérvár térségében, valamint az M6-os autópálya iváncsai szakaszán is.

Csalóka időjárás, fokozott óvatosságra intenek

A HungaroMet előrejelzése szerint ugyan nem várható újabb rendkívüli időjárási esemény, a szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az útburkolat 

sok helyen még hosszú ideig veszélyesen csúszós maradhat.

A hatóságok arra kérik az autósokat, hogy az ónos eső utáni időszakban különösen körültekintően közlekedjenek, mert egyetlen rossz döntés is újabb balesethez vezethet.

Sokkoló videón a rommá zúzott kisteherautó

Megrázó látvány tárult a közlekedők elé szerda reggel a 4-es főút mentén, ahol egy jármű teljesen megsemmisült a hóban. A hajdú-bihari baleset során egy kisteherautó az úttestről letérve csapódott az árokba, a roncs állapota alapján a becsapódás rendkívül erős lehetett.

 

