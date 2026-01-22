2026. január 21-én a Hajdúböszörményi Járásbíróság döntést hozott abban az ügyben, ahol egy nő halálos közúti balesetet okozott egy Hajdú-Bihar vármegyei településen – írta a Haon.hu.

Az ittas állapotban elkövetett halálos közúti balesetnek súlyos következményei voltak

Forrás: Debreceni Törvényszék

Esélye sem volt a gyalogosnak a baleset pillanatában, súlyos következményekkel járt az ittas vezetés

Az eset egy 2023. október közepi délutánon történt. A vádlott személyautóját vezette egy helyi településen szeszes ital fogyasztása után. Autójában egy utas is utazott, amikor a sofőr ittas volta miatt nem reagált időben egy kerékpárját toló gyalogos mozgására az úton.

A jármű 33–37 km/órás sebességgel hátulról elgázolta a gyalogost, majd az ütközés után az árokba csapódott és nekiütközött egy betonelemnek.

A baleset következtében a gyalogos olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.

A rendőrség alkoholszondát alkalmazott a vádlottal szemben, amely pozitív eredményt mutatott, a vérének etil-alkohol koncentrációja pedig annyira magas volt, hogy jelentősen befolyásolta a közlekedésbiztonságát.

A gázolás után egy betonoszlopnak csapódott az autóval az ittas nő

Forrás: Debreceni Törvényszék

A bíróság a 43 éves nőt halált okozó ittas vezetés bűntettében bűnösnek találta, ezért 2 év 10 hónap letöltendő börtönre ítélte, három évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és végleg megvonta tőle a közúti járművezetés engedélyét.

A bíró külön hangsúlyozta, hogy a vádlott nem alkalmas a jármű vezetésre az elmeorvosi szakvélemény szerint.

A határozat még nem jogerős, az ügyészség súlyosításért fellebbezett, míg a vádlott és védője gondolkodási időt kért a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére.

