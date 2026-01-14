Sokkoló videón a rommá zúzott kisteherautó Hajdú-Biharban

Sokkoló állapotban találtak rá egy kisteherautóra szerda reggel a 4-es főút hajdú-bihari szakaszán. A baleset helyszínén a jármű totálkárosra törve, a hóban állt az út mellett, miközben a roncs már messziről is jól látható volt – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.

Rommá tört a kisteherautó a reggeli baleset során

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

A hajdú-bihari baleset a 4-es főúton történt

Az összetört kisteherautó Hajdúszoboszló határában hagyta el az úttestet. A rendelkezésre álló információk és a helyszíni felvételek szerint a jármű átsodródott a vízelvezető árkon, majd a platós felépítmény az árokban borult meg.

A becsapódás erejét jól mutatja, hogy a vezetőfülke teteje deformálódott, a szélvédő teljesen betört, a jármű szerkezete pedig súlyosan roncsolódott.

Rommá zúzódott a kisteherautó

A hóval borított környezetben különösen drámai látványt nyújtott a szétzúzott roncs, amely az út mentén mozdulatlanul állt. A jármű eleje, felső szerkezete és a plató is súlyos sérüléseket szenvedett, több alkatrész elmozdult a helyéről.

A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, azt sem tudni, hogy a járművezető milyen okból veszíthette el az uralmát az autó felett.

Megszólalt a rendőrség a balesetről

A történtekkel kapcsolatban a Haon.hu megkereste a rendőrséget, akik megerősítették: a baleset szerdán a hajnali órákban történt a 4-es főút érintett szakaszán.

A hatóságok vizsgálják a hajdú-bihari baleset körülményeit, és azt is, hogy az időjárási viszonyok vagy az út állapota milyen szerepet játszott a balesetben. Az alábbi videón látható a baleset helyszíne a kisteherautó roncsával.

