Sokkoló videón a rommá zúzott kisteherautó Hajdú-Biharban

Sokkoló állapotban találtak rá egy kisteherautóra szerda reggel a 4-es főút hajdú-bihari szakaszán. A baleset helyszínén a jármű totálkárosra törve, a hóban állt az út mellett, miközben a roncs már messziről is jól látható volt – közölte a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.
A hajdú-bihari baleset a 4-es főúton történt
Az összetört kisteherautó Hajdúszoboszló határában hagyta el az úttestet. A rendelkezésre álló információk és a helyszíni felvételek szerint a jármű átsodródott a vízelvezető árkon, majd a platós felépítmény az árokban borult meg.
A becsapódás erejét jól mutatja, hogy a vezetőfülke teteje deformálódott, a szélvédő teljesen betört, a jármű szerkezete pedig súlyosan roncsolódott.
Rommá zúzódott a kisteherautó
A hóval borított környezetben különösen drámai látványt nyújtott a szétzúzott roncs, amely az út mentén mozdulatlanul állt. A jármű eleje, felső szerkezete és a plató is súlyos sérüléseket szenvedett, több alkatrész elmozdult a helyéről.
A baleset pontos körülményei egyelőre nem ismertek, azt sem tudni, hogy a járművezető milyen okból veszíthette el az uralmát az autó felett.
Megszólalt a rendőrség a balesetről
A történtekkel kapcsolatban a Haon.hu megkereste a rendőrséget, akik megerősítették: a baleset szerdán a hajnali órákban történt a 4-es főút érintett szakaszán.
A hatóságok vizsgálják a hajdú-bihari baleset körülményeit, és azt is, hogy az időjárási viszonyok vagy az út állapota milyen szerepet játszott a balesetben. Az alábbi videón látható a baleset helyszíne a kisteherautó roncsával.
Teherautót sodort el a vonat Füzesabony és Poroszló között – fotók, videó
Összeütközött egy kisteherautó és egy személyvonat Mezőtárkány egyik vasúti átjárójában kedden. A helyszínre riasztott tűzoltók és mentők azonnal megkezdték a műszaki mentést a vonatbaleset után.