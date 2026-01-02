Egymásnak csapódtak, majd borultak – fotókon és videón a durva karambol

Péntek délután közlekedési baleset történt Salgótarján és Karancsalja között, a 2206-os út 19-es kilométerénél. A helyszínen rövid időn belül nagy erőkkel jelentek meg a hatóságok, a mentés azonnal megkezdődött. A Nool.hu információi szerint két személygépkocsi csapódott egymásnak, az ütközés ereje pedig akkora volt, hogy az egyik jármű az árokba sodródott és a tetejére borult.

A balesetben az egyik autó a tetejére borult (Fotó: Vendel Lajos / Forrás: Nool.hu)

Baleset miatt teljes útzár lépett életbe

A műszaki mentést a salgótarjáni hivatásos tűzoltók végzik, akik áramtalanították a balesetben érintett járműveket. Az útszakaszt a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták

– tájékoztatta a hírportált Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Mentők és rendőrök is a helyszínen dolgoznak

A karambol helyszínén a mentők és a rendőrök is jelen vannak, a forgalom a környező utakon terelődik. A közlekedési balesettel kapcsolatban megkeresték az Országos Mentőszolgálatot is, amint érkezik hivatalos tájékoztatás az esetleges sérültekről, frissítjük cikkünket.

Az újév második napján sem telik eseménytelenül a térségben a közlekedés: a nógrádi baleset ismét jelentős fennakadást okozott az érintett útszakaszon.

