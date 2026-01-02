Súlyos baleset, letarolt mindent, ami az útjába került

Csütörtök este Ajkán egy személyautó eddig tisztázatlan körülmények között irányíthatatlanná vált. A baleset akkor következett be, amikor a jármű a Bartók Béla utcában megcsúszott, letért az úttestről, majd a korlátnak csapódva az út mellett állt meg – írta meg a Vaol.hu.

Durva baleset csütörtök este Fotó: Ajkamentők/Facebook

Baleset Ajkán: elszállt az autó a Bartók Béla utcában

Az esetről az Ajkamentők számoltak be közösségi oldalukon, az információkat a Veol.hu is közölte. A helyszíni beszámolók szerint az autó jelentős anyagi kárt okozott a védőkorlátban.

Durva karambol csütörtök este

A közlekedési baleset Ajkán, a Bartók Béla utcában történt csütörtök este. A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett, amely ezt követően az úton kívül állt meg.

A helyszínre rövid időn belül kiérkeztek az Ajkamentők, akik biztosították a területet és megvizsgálták az érintetteket.

Csoda, hogy nem lett sérülés

A baleset ellenére szerencsére senki sem sérült meg, az autóban utazók épségben megúszták az esetet. Bár az anyagi kár jelentős, a történtek akár sokkal súlyosabb következményekkel is járhattak volna.

