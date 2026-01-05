Már korán reggel járhatatlanok az utak a főváros körül

Nem indult zökkenőmentesen a reggel az autósok számára: az M7-es autópályán, Letenye irányába, Budaörs közelében két személyautó ütközött össze. A baleset a 9-es kilométernél történt, a helyszínen két sávot is lezártak, ami gyorsan érezhető torlódást okozott – írta a Borsonline.hu.

Balesetek lassítják a forgalmat az ország számos pontján

Fotó: Illusztráció/iStock.com

Több helyen is baleset lassítja a forgalmat

Győrben sem volt nyugodt az ébredés. A Víztorony utcában egy személyautó motortere gyulladt ki, a lángokat a város hivatásos tűzoltói fékezték meg egy vízsugárral. Az oltás idejére az érintett útszakaszt lezárták, a forgalmat elterelték – derül ki a katasztrófavédelem közléséből.

Az Útinform szerint a forgalom folyamatosan erősödik Budapest környékén, több bevezető és főút is belassult. Araszolásra kell készülni