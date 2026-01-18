Videón a brutális bántalmazás: ütötték-verték társai a pápai diákot

Sokkoló videót mutatott be a Tények, amelyen az látható, ahogy a társai összevertek egy 13 éves fiút Pápán. Az elkövetők évek óta zaklatták áldozatukat, akit hol lökdöstek, hol felpofoztak. Decemberben viszont az egyik szünetben kicsalták az iskolából és megverték. A bántalmazást rögzítették, a felvételen látszik, ahogy ököllel megütik, amitől a földre zuhan, ahol tovább csépelik. A fiú felkelt ugyan a földről, ám ekkor egy másik diáktársa előbb hátba, majd fejbe rúgta.

Brutális bántalmazás Pápán: összevertek egy 13 éves fiút Fotó: illusztráció/Pexels

A fiú szülei feljelentést tettek a bántalmazás miatt

A kegyetlenkedést tíz fiú nézte végig tétlenül, mintha csak egy filmet néznének. Amikor a gyerek hazament, az édesanyja észrevette rajta a bántalmazás nyomait és kórházba vitte. Az asszony elmondta a TV2 hírműsorában, hogy képtelen volt végignézni a felvételt, fia pedig azóta másik iskolába jár, és pszichológushoz kellett vinni, annyira megviselték a történtek. Az édesanya szerint az erőszakos banda tagjai más diákokat is kínoznak, a szülők csoportosan elkövetett garázdaság miatt tettek feljelentést. Az agresszorok azonban megúszhatják a felelősségre vonást, mert mindannyian 14 év alattiak.

