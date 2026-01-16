Kamera rögzítette az áruházi gyerekbántalmazást, 10 hónap börtönt kapott az elkövető

Az eset 2024 októberének végén történt egy szekszárdi áruházban. A nő saját gyermekével és élettársa 9 éves kislányával vásárolt, amikor a gyerekek összejátszva édességet akartak lopni. Az egyikük elemelte a bonbont, a másik pedig a kabátzsebébe rejtette, majd a kasszák felé indult. A történetet bántalmazás követte, abból pedig bírósági ügy lett – írta a Teol.hu.

Bántalmazás lett a lopás vége

Az áruház biztonsági őre a kamerákon keresztül kiszúrta a lopást és szólt a műszakvezetőnek, aki a kasszánál várta a társaságot. Ekkor következett az, amire senki sem számított. Amint feltartóztatták őket, a nő kiabálni kezdett a síró kislánnyal, majd az indulatok tettlegességig fajultak. A vádirat szerint először hátba ütötte a gyereket, később arcon csapta, miközben hangosan szidalmazta. A bántalmazás a biztonsági helyiség felé haladva sem maradt abba.

Nyilvános bántalmazás az őr jelenlétében

A kislány az ütésektől egyre jobban sírt, a nő pedig tovább folytatta az agresszív viselkedést. Felkaron ütötte, deréktájon megrúgta, majd ismét arcon csapta. A jelenet sokkoló volt, hiszen mindez egy nyilvános áruházban történt, több szemtanú előtt.

A nő később azzal védekezett, hogy „csak pofon ütötte” a gyereket és nem bántalmazta súlyosan. A bíróság azonban a tanúvallomások és a bizonyítékok alapján másképp látta az esetet.

A Szekszárdi Járásbíróság végül bűnösnek mondta ki a nőt védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett könnyű testi sértés kísérletében. Az ítélet szerint 10 hónap börtönbüntetést kapott, amelyet két év két hónap próbaidőre felfüggesztettek, emellett pártfogó felügyelet alá is került. A döntés jogerős, senki sem fellebbezett ellene.

