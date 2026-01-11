Köntösben és papucsban kellett megásnia a saját sírját egy győri nőnek

A Győri Járásbíróság elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki a megalapozott gyanú szerint féltékenységi rohamában egy közeli erdőbe kényszerítette élettársát, és ott saját sírjának megásására vette rá. A brutális bántalmazás még novemberben kezdődött a pár otthonában, majd a fenyegetőzés az erdőben, egy ásóval a kézben folytatódott – írta a Blikk.hu.

Hosszú időn át bántalmazta párját egy győri férfi (Illusztráció)

Fotó: Bobex-73 / iStockphoto

Brutális bántalmazás után sírásásra kényszerítette élettársát

A vád szerint a férfi hálóingben és papucsban hurcolta az erdőbe az élettársát, miközben végig ütötte-verte, majd saját sírjának megásására kényszerítette a nőt, aki a veréstől elvesztette az eszméletét. Ezzel még nem volt vége. A horror a lakásban is folytatódott:

a támadó fegyvert nyomott áldozata szájába és halálosan megfenyegette.

A nő a rettegés miatt eleinte hallgatott, de a folyamatos zaklatások hatására január elején végül a rendőrséghez fordult. A bíróság – tartva a szökés és az ismételt bántalmazás lehetőségétől – elrendelte a férfi letartóztatását, akinek az ügyében a súlyosabb bűncselekmény gyanúját is vizsgálják.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

