Elszabadultak az indulatok: bárddal rontott volt élettársára egy nő

Egy régi kapcsolat elmérgesedése vezetett kis híján végzetes erőszakhoz Kecskeméten. A bárdtámadás egy vita hevében történt, amikor a nő henteseszközt ragadott volt élettársa ellen. A megdöbbentő agresszió részleteit a Baon.hu osztotta meg.

Közös italozás után kétszer sújtott le a bárd Fotó: illusztráció/MI által generált kép

Bárdtámadás egy vita után a kecskeméti lakásban

A vádirat szerint a felek több mint tíz éve ismerték egymást, korábban élettársi kapcsolatban éltek. Bár a férfi időközben elköltözött, a kapcsolat nem szakadt meg teljesen: továbbra is találkoztak, a férfi rendszeresen feljárt a nő kecskeméti lakására, ahol együtt italoztak.

2024 augusztusában is így kezdődött az este, ám a beszélgetés hamar vitává fajult. A feszültség percek alatt elszabadult.

A nő ekkor magához vett egy bárdot, és kétszer sújtott le a férfi feje irányába. Az első csapást még sikerült kivédeni, a második azonban már eltalálta.

Sérülés lett, de a veszély sokkal nagyobb volt

Amikor a nő észrevette, hogy a férfi feje vérzik, abbahagyta a támadást, és mentőt hívott.

Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, ugyanakkor az

orvosi szakvélemény szerint az életveszély kialakulásának reális esélye is fennállt.

Felmerül a kérdés: mi történt volna, ha a csapás néhány centivel lejjebb érkezik?

Ügyészségi vádemelés, bírósági döntés jön

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés kísérlete miatt emelt vádat a nő ellen. Az ügyészség próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék hoz majd döntést a magyar büntetőeljárás szabályai szerint.

A hasonló indulatvezérelt támadásoknál az életveszély kockázata az esetek több mint 50 százalékában valós – itt is csak centimétereken múlt, hogy nem lett halálos kimenetelű a bárdtámadás.

Veszélyes román baltás gyilkos bujkálhat Magyarországon

Rendkívül brutális módon végzett a barátnőjével egy román férfi, aki a gyilkosság után felgyújtotta a tetthelyet, hogy ne maradjanak nyomok. Sajtóértesülések szerint a hatóság nem zárja ki, hogy a baltás gyilkos Magyarországra szökött, és most itt bujkálhat valahol.