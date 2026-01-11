Fájdalmas árulás: a nyíregyházi vállalkozót saját családja ölette meg

Egy csendes téli délutánon lövések zavarták meg egy orosi családi ház nyugalmát. A ház udvarán meglőttek egy férfit, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A fehér hó pillanatok alatt vörösre színeződött, a környéket rendőrök lepték el, a történtek pedig gyorsan túlmutattak egy egyszerű emberölésen. Már a nyomozás első napjaiban olyan részletek kerültek felszínre, amelyek egy sokkal mélyebb, családon belüli tragédiára, bérgyilkosságra utaltak – írta a Szon.hu.

A bérgyilkosság során a család által megrendelt gyilkos az udvaron végzett a családapával

Fotó: KM-archív

A 30 évvel ezelőtti gyilkosság után alig két nappal sajtótájékoztatón ismertették az ügy addig feltárt körülményeit. A kezdeti feltételezésekkel szemben nem üzleti leszámolás történt. A szálak a családon belülre vezettek, ahol kiderült: a gyilkosság megszervezése nem egyetlen ember döntése volt. A tervbe a családtagok is bevonódtak, a leszámolást pedig egy kívülállóra bízták.

Az áldozat, a 44 éves V. László feleségével és három gyermekével élt Oroson, megélhetésüket piaci árusításból biztosították. A nyomozati anyagok szerint a családtagok nem tudtak tovább együtt élni az állítólag agresszív férfival.

A feleség és a gyerekek közösen keresték a kiutat egy számukra elviselhetetlenné vált helyzetből. Mivel egyikük sem vállalta volna magára a gyilkosságot, külső segítséget kerestek.

Külsős végezte el a bérgyilkosságot

Végül a középső fiú barátja, a 19 éves Gy. József vállalta el a végrehajtást. A megállapodás szerint a bér egy Yamaha motorkerékpár lett volna. A férfit január 2-án délután, saját udvarán, közvetlen közelről lőtték le.

Az első lövést egy második követte, a lövedékek a koponyában maradtak. A feleség később azt állította, nem hallott semmit, amikor értesítette a rendőrséget.

Ez a vallomás azonban több szempontból is gyanús volt. A nyomozók szerint a 22 milliméteres kispuska lövése messziről hallható, ráadásul a portán tartott nagytestű kutyák sem jeleztek idegent.

Hamar kiderült, hogy nem is volt idegen az udvaron, az elkövetőt jól ismerte a család. Ezzel végleg megdőlt az üzleti leszámolásról szóló verzió, amelybe a hozzátartozók eleinte megpróbálták beleterelni a nyomozást.

Nem állták meg a helyüket a vallomások

A kihallgatások során egyre több ellentmondás került felszínre. A rendőröknek feltűnt a családtagok közönye, ahogyan a férfi halálhírét fogadták, és a feleség vallomása is több ponton logikátlannak bizonyult. Hosszas kihallgatások után először ő tett beismerő vallomást, majd a gyermekek és az elkövető is feltárták a részleteket. Gy. Józsefet, V. Lászlónét, valamint V. Erzsébetet és ifj. V. Lászlót őrizetbe vették, majd letartóztatták. A Szon.hu akkori munkatársa a feleséggel és az elkövetővel is beszélt. Az asszony a vallomásában a rettegéssel és a kilátástalansággal indokolta tettüket. Elmondása szerint nem láttak más kiutat:

válni nem tudott,

az öngyilkosságot pedig nem tartotta megoldásnak.

Piacon vette a puskát

A bérgyilkosságot végrehajtó fiatal férfi egy héttel a történtek után beszélt a gyilkosságról és megbánását hangsúlyozta. Azt mondta, ismerte a család helyzetét, tudta, milyen erőszakos volt az apa, és úgy érezte, segít rajtuk. A fegyvert a piacon vásárolta, ahol az eladó megmutatta a használatát is. A végső döntést az utolsó pillanatban hozta meg, majd közvetlen közelről leadta a halálos lövéseket. Az ügy bírósági szakasza gyorsan lezárult. A megyei bíróság ítéletet hirdetett:

Gy. Józsefet előre kitervelten elkövetett emberölés és lőfegyverrel való visszaélés miatt 13 év fegyházbüntetésre ítélték. A feleség 10 évet kapott felbujtóként, ifj. V. Lászlót 8 év fegyházra ítélték, míg V. Erzsébet 4 év 10 hónap büntetést kapott bűnsegédként.

A vádlottak és védőik fellebbeztek, de a Legfelsőbb Bíróság végül helybenhagyta az ítéletet, csupán a nyereségvágy minősítését mellőzte egyes vádlottak esetében. Az ítélet jogerőre emelkedett, az ügy pedig a hazai kriminalisztika egyik legsúlyosabb bűncselekményeként vonult be a köztudatba.