Beszakadt a jég egy gyerek alatt a Balatonon

Bár napok óta kemény fagyok uralják az időjárást, a Balaton jegének állapota az északi part mentén továbbra sem egységes, sok helyen kifejezetten veszélyes. A hatóságok és az érintett önkormányzatok folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a jégre lépni kizárólag kijelölt területeken szabad, mivel a tó jelentős részén a jégvastagság még mindig nem nyújt biztonságot. A figyelmeztetések ellenére voltak, akik vállalták a kockázatot – a meggondolatlan döntés pedig csak hajszál híján nem végződött tragédiával. Egy gyerek alatt ugyanis beszakadt a jég Balatonfűzfőn a Veol.hu információi szerint.

Beszakadt a jég egy gyerek alatt (illusztráció) Fotó: Pexels.com

A Föveny strandnál merészkedett a jégre a gyerek, hirtelen beszakadt alatta. A kicsit végül sikerült kimenteni a vízből, nem sérült meg, de a történtek ismét rávilágítottak arra, milyen súlyos veszélyeket rejt a tó befagyott felszíne.

Az eset után az önkormányzat nyomatékosan figyelmeztetett:

Tilos a jégre menni, a jég nem alkalmas sem korcsolyázásra, sem sétálásra.

A strandokon kihelyezett létrák és mentőeszközök kizárólag életmentés céljára szolgálnak.

A Tobruk strandon is csak a partközeli sáv biztonságos, a nádas vonalát tilos átlépni.

A kikötők és strandok közötti átkelés pedig különösen veszélyes a hőforrások miatt.

Ezt kell tenni, ha valaki a jég miatt kerül bajba

Ahogy a Blikk cikkéből kiderült, az Operatív Törzs nyomatékosan arra figyelmeztet mindenkit, hogy a folyóvizek jegére tilos rálépni. Bár az utóbbi napokban több tó felszíne már alkalmassá vált a téli sportokra, a jégen tartózkodni kizárólag a kijelölt területeken szabad.

A szakemberek szerint nem ajánlott egyedül korcsolyázni: ha többen vagyunk, nagyobb az esély arra, hogy baj esetén időben segítséget hívjunk.

Amennyiben a jég ropogását vagy recsegését halljuk, azonnal hasaljunk le, és próbáljunk meg a part irányába, hason csúszva eltávolodni a veszélyes területről. Minél nagyobb testfelülettel fekszünk a jégen, annál kisebb a beszakadás kockázata.

Ha a jég mégis beszakad, fontos, hogy a víz felszínén maradjunk, hason fekve próbáljunk meg a part felőli jégre visszajutni, akár mellúszással.

Amennyiben valaki a jég alá kerül, túlélési esélyt jelenthet, ha felfelé néz, és a fény irányát követve megtalálja azt a léket, ahol beszakadt.