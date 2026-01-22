Lopni mentek, azt hitték nem látja senki, de olyan nagyot tévedtek, hogy azt nézni is fáj

Hírlevél
Egerben vasárnap este újabb illetéktelen látogatás történt a népszerű Kisasszony piacon, de mindent lencsére vett a kamera. A piac vezetése szerint nem az első ilyen betörés volt sőt, már korábban is jártak itt tolvajok.
kamerapiackisasszony piacontóth nándorbetöréslopásEger

Az egri Kisasszony piacon vasárnap este ismét szabálytalan behatolás történt. Két ismeretlen illetéktelenül lépett be a piac területére és egy lombfúvót vittek el magukkal. A piac vezetője elmondta, hogy a kamerák felvételei mindent megörökítettek, így a betörés nem maradt titokban – írta a Heol.hu.

A térfigyelő kamera újra rögzítette, ahogy két gyanús személy betör a piacra Egerben
Fotó: Kisasszony piac

A lombfúvó tolvajok nem tudták, hogy betörésük rögzítve van a piacon

A hely hatalmas kiterjedése azonban komoly nehézséget okoz abban, hogy minden zugát folyamatosan figyeljenek, így a teljes védelem megszervezése továbbra is kihívás.

A piac üzemeltetője, Tóth Nándor kiemelte, hogy bár vannak kamerák az egész területen, fontos volna még hatékonyabb biztonsági intézkedéseket bevezetni, hogy a jövőben elkerülhetők legyenek ezek az esetek és hogy az elkövetők minél gyorsabban azonosíthatók legyenek.

Ez az eset nem egyedülálló. 2025 július 22-én három férfi szintén betört a Kisasszony piac területére. Akkor egy hűtő tartalmát és egyéb holmikat pakoltak el, úgy gondolták, hogy senki sem fogja látni őket. A térfigyelő kamerák akkor is mindent rögzítettek.

Egy másik eset életfogytiglannal végződött

Elítélték azt a 61 éves férfit, aki Tószegen kegyetlen módon végzett két emberrel és éveken át szörnyű bűncselekményekkel terhelte az életét. A Szolnoki Törvényszék első fokon életfogytiglani szabadságvesztést szabott ki a gyilkosságért.

 

