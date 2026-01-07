Esélye sem volt a túlélésre a kerékpárosnak, szörnyű baleset történt

Hírlevél
Iszonyú szerencsétlenség történt kedden Nyíregyházán. Egy biciklis férfi olyan súlyosan megsérült, miután a havas úton elcsúszott kerékpárjával, hogy a helyszínen szörnyethalt.
Egy elképesztően tragikus balesetről számolt be a Szon.hu. Egy idős férfi biciklivel indult úti céljához kedden, ám már sosem érkezett meg. Az áldozat megcsúszott a kerékpárral, és akkorát esett, hogy a helyszínen meghalt.

Iszonyú nagyot esett egy biciklis férfi a havas úton Nyíregyházán, a helyszínen szörnyet halt
Iszonyú nagyot esett egy biciklis férfi a havas úton Nyíregyházán, a helyszínen szörnyethalt (illusztráció)
Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Brutális biciklibaleset

Az esetről a Tények is készített egy riportot, amely kiment a baleset helyszínére. A forgatás pillanataiban pont arra kerékpározott egy másik férfi, aki szintén elcsúszott ezen az útszakaszon, ám szerencsére nem sérült meg súlyosan. Egyik kerékpároson sem volt bukósisak a baleset pillanatában.

A mai napon egy autós is halálos szerencsétlenség áldozata lett. Nyírtass közelében egy fiatal nő halt meg autójában, miután egy másik járművel ütközött.

 

