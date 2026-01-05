Lángok csaptak fel a BMW debreceni autógyárában

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Gyors és hatékony beavatkozásra volt szükség hétfő reggel a debreceni ipari parkban, miután az egyik üzem területén tűz ütött ki. A lángokat a saját biztonsági egységek percek alatt megfékezték, így a BMW Group gyárában keletkezett károk nem akadályozták meg a további munkavégzést.
A létesítmény tájékoztatása szerint a belső biztonsági protokollokat azonnal életbe léptették, így a szakszerű beavatkozásnak köszönhetően rövid időn belül elhárult a veszély. A határozott fellépés elsődleges célja a dolgozók testi épségének megóvása volt, amellyel a BMW debreceni bázisán gyorsan sikerült stabilizálni a helyzetet – írta az Index.hu.

Tűz ütött ki a debreceni BMW gyárban
Fotó: Czeglédi Zsolt
Fotó: Czeglédi Zsolt

Nem állt le a BMW-k gyártása

A közlemény szerint az esetnek sem érintettje, sem sérültje nem volt, a gyárban pedig azóta is folyamatos a munkavégzés. Hangsúlyozták, hogy a debreceni komplexumot a legszigorúbb biztonsági szabványok szerint építették fel, így a hasonló, ritkán előforduló incidensekre is teljes mértékben felkészült a technikai személyzet. A legutóbbi ilyen eset októberben történt.

