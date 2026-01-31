Elgurult a gyógyszere: a halál torkába vágtatott a BMW – videóval

Vérfagyasztó jelenetet rögzített olvasónk fedélzeti kamerája a 6-os főúton, a Kacsóta és Szentlőrinc közötti szakaszon. Az autós szabályosan haladt, amikor a szembesávban egymás után több jármű érkezett vele szemben, köztük egy BMW. A megdöbbentő felvételeket a Bama.hu tette közzé.

Az eset azt mutatja, a BMW-s sofőr nem volt a helyzet magaslatán

BMW minden jelzés nélkül átvágott a másik sávba

Két jármű még gond nélkül elhaladt, a harmadik azonban – egy BMW – indexelés nélkül áttért a szembesávba. A manőver teljesen váratlan volt, a frontális ütközés elkerülése csak az utolsó pillanatban sikerült.

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehetett volna

Egyelőre nem derült ki, miért sodródott át a BMW: elhibázott előzés, figyelmetlenség vagy akár telefonhasználat is állhatott a háttérben. Az azonban egyértelmű, hogy a manőver életveszélyes volt, és könnyen halálos balesettel végződhetett volna.

Videón a hajszálon múlt tragédia

A felvételen jól látható, ahogy a BMW hirtelen bukkan fel a szembesávban, miközben a vétlen sofőrnek azonnal korrigálnia kell az irányt. Közlekedésbiztonsági szakértők szerint az ilyen helyzetek a legsúlyosabb közúti balesetek előszobái.

