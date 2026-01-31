Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ezért nem mer találkozni Putyinnal Zelenszkij – botrányos az indok

Olvasta?

Döbbenetes! Felakasztotta magát egy ötödik osztályos tanuló Ercsiben

BMW

Elgurult a gyógyszere: a halál torkába vágtatott a BMW – videóval

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megdöbbentő, amit a 6-os főúton művelt az ámokfutó, amikor minden előjel nélkül áttért a szembesávba. A BMW életveszélyes manőverét a vétlen autós elhűlten nézte, az esetet fedélzeti kamera rögzítette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
BMWfedélzeti kameraszembesávmegdöbbentőmanőveréletveszély

Vérfagyasztó jelenetet rögzített olvasónk fedélzeti kamerája a 6-os főúton, a Kacsóta és Szentlőrinc közötti szakaszon. Az autós szabályosan haladt, amikor a szembesávban egymás után több jármű érkezett vele szemben, köztük egy BMW. A megdöbbentő felvételeket a Bama.hu tette közzé.

BMW
Az eset azt mutatja, a BMW-s sofőr nem volt a helyzet magaslatán
Fotó: Illusztráció/ / SBX Cars

BMW minden jelzés nélkül átvágott a másik sávba

Két jármű még gond nélkül elhaladt, a harmadik azonban – egy BMW – indexelés nélkül áttért a szembesávba. A manőver teljesen váratlan volt, a frontális ütközés elkerülése csak az utolsó pillanatban sikerült.

Egy pillanatnyi figyelmetlenség is végzetes lehetett volna

Egyelőre nem derült ki, miért sodródott át a BMW: elhibázott előzés, figyelmetlenség vagy akár telefonhasználat is állhatott a háttérben. Az azonban egyértelmű, hogy a manőver életveszélyes volt, és könnyen halálos balesettel végződhetett volna.

Videón a hajszálon múlt tragédia

A felvételen jól látható, ahogy a BMW hirtelen bukkan fel a szembesávban, miközben a vétlen sofőrnek azonnal korrigálnia kell az irányt. Közlekedésbiztonsági szakértők szerint az ilyen helyzetek a legsúlyosabb közúti balesetek előszobái.

Autókat tarolt le egy ámokfutó BMW-s Gyöngyösön – videó

Sokkoló felvétel került fel az internetre egy gyöngyösi balesetről. Egy ámokfutó BMW-s a nagy sebességtől elvesztette uralmát az autója felett, kipördült, és több parkoló autót is letarolt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!